Інцидент стався в аеропорту Хорватії. Злата Огнєвіч у Інстаграм-сторіс розповіла деталі, чому посварилася з росіянкою.

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Співачка каже, що не була психологічно до такого готова, але просто не змогла себе стримати, коли почула російську мову.

За акцентом я зрозуміла, що жінка 100% з Росії. Я підійшла до неї і запитала це, на що вона так радісно відповіла: “Так!”. Те, що сталося потім… Я не змогла себе стримати – сказала все, що думаю,

– зізналася Огнєвіч.

Українка сказала в обличчя росіянці про те, що мріє, аби вони зникли з лиця землі. За її словами, жінка не зрозуміла частину слів, але точно знала, що це були не компліменти.

"Я не змогла промовчати, це сильніше за мене", – зазначила Злата. Українська артистка припустила, що якби на місці цієї жінки був чоловік, то він би її просто вдарив.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому 13-річна українка Софія Самолюк відмовилась виступати на міжнародному фестивалі Sanremo Junior через участь росіян.

До слова, Злата Огнєвіч раніше розповідала, як за її спиною розстріляли російського розвідника. Каже, сталося це в перший тиждень повномасштабної війни. Тоді вона лягла на землю і сховалася, боячись, щоб куля не влучила в неї.