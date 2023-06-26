Инцидент произошел в аэропорту Хорватии. Злата Огневич в Инстаграм-сторис рассказала детали, почему поругалась с россиянкой.

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Певица говорит, что не была психологически готова к этому, но просто не смогла себя сдержать, когда услышала русский язык.

По акценту я поняла, что женщина 100% из России. Я подошла к ней и спросила это, на что она так радостно ответила: "Да!" Произошедшее потом… Я не смогла себя сдержать – сказала все, что думаю,

– призналась Огневич.

Украинка сказала в лицо россияне о том, что мечтает, чтобы они исчезли с лица земли. По ее словам, женщина не поняла часть слов, но точно знала, что это были не комплименты.

"Я не смогла промолчать, это сильнее меня", – отметила Злата. Украинская артистка предположила, что если бы на месте этой женщины был мужчина, он бы ее просто ударил.

Напомним, что несколько недель назад 13-летняя украинка София Самолюк отказалась выступать на международном фестивале Sanremo Junior из-за участия россиян.

К слову, Злата Огневич раньше рассказывала, как за ее спиной расстреляли российского разведчика. Говорит, произошло это в первую неделю полномасштабной войны. Тогда она легла на землю и укрылась, боясь, чтобы пуля не попала в нее.