Українська співачка Злата Огнєвіч пригадала початок повномасштабного вторгнення. Вона згадала, як вийшла по їжу, а побачила перестрілку.

До слова Злата Огнєвіч не змогла стримати сліз через підрив Каховської ГЕС: "Моє серце розбите"

Злата Огнєвіч згадала перші дні вторгнення

Місце, яке мене постійно тригерить. Ось тут в перший тиждень повномасштабного вторгнення за моєю спиною розстрілювали людину. Я так розумію, що ДРГшника, а я лежала ось тут на землі, сховавшись, і думала про те, щоб кулі не влучили в мене,

– розповіла співачка.

Зірка додала, що не знає, чим завершилась ця ситуація. Коли постріли стихли, вона побігла додому.

"Коли мені кажуть про вміння пробачати, про братерство, я не можу тому, що стільки горя, зла, болю ми пережили від ворога, що ні про яке примирення не може йти мови. Мова може йти про боротьбу, про віру в те, що добро обов'язково переможе. Добро, світло і сила і є українці! Слава нашим воїнам! Слава кожному, хто не втрачає силу душі. Я вірю в кожного і в те, що добро обов'язково переможе".

Як Злата Огнєвіч стала свідком жахливої ситуації: відео

Зазначимо, батько Злати Огнєвіч у перші тижні повномасштабного вторгнення відправився до Харкова, щоб допомагати пораненим. Він є військовим хірургом, а тому рятує життя захисників на фронті.

Нещодавно зірка показувала рідкісне фото з батьком. Вона процитувала його слова з останньої розмови: "Нещодавно, коли ми спілкувались телефоном, сказав, що буде там до останнього, до самої перемоги України. Там, де він дуже потрібен, як і сотні лікарів, парамедиків".