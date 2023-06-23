Знаменитість хотіла трохи відпочити, тому деякий час не публікувала нічого в соцмережах. Співачка вже повернулась й продовжує активно ділиться подробицями свого життя з підписниками.

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Де була Злата Огнєвіч

Виконавиця поділилася, що їздила на відпочинок. Співачка планувала зробити невелику перерву від інстаграму, втім пауза тривало значно довше, ніж зірка цього очікувала.

Детокс на 2-3 дні від Instagram дещо затягнувся. Тут не буде філософських речень про пізнання та все інше (про це згодом). Але є слова вдячності за життя, за кожен день, за можливість повернутися до України, за можливість творити й цим зігрівати серця людей. Вдячність кожній та кожному воїну ЗСУ,

– написала у сторіc виконавиця.



Куди зникла Злата Огнєвіч/Скриншот інстаграм-сторіс співачки

Злата Огнєвіч розповіла, що їздила до Хорватії. Виконавиця зізналася, що їй дуже сподобалась країна і вона хоче повернутися туди знову.

Хорватія. Як я могла пропустити цю країну? Нещодавно дала собі слово, що не повертатимусь двічі в одну й ту саму країну, а буду відкривати світ. Але... Сюди хочу повернутися ще,

– розповіла знаменитість.



Країна, в якій була Злата Огнєвіч/Скриншот з інстаграм-сторіс виконавиці

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