Злата Огнєвіч мало не потрапила за ґрати у Білорусі: "Викликаємо вас на допит"

Співачка Злата Огнєвіч є в списку небажаних гостей Росії, а отже й Білорусі. У 2018 році артистка виступала в Мінську, після чого її викликали на допит.

Історію про те, як артистка ледь не потрапила за ґрати в Білорусі, вона розповіла у своєму інстаграмі. У 2018 році були дні України в Білорусі, де Злата виступала. Саме під час того приїзду її ледь не заарештували.

Читайте також У Злати Огнєвіч забрали звання Заслуженої артистки Криму: як вона на це відреагувала

Як Злату Огнєвіч ледь не посадили за ґрати

Артистка приїхала до Мінська, поселилася в готелі. Після дороги захотіла відпочити, розслабитися. Зробила маску на обличчя, наклала патчі під очі. А згодом почула стук у двері та грубий чоловічий голос, який сказав: "Виходьте, ми викликаємо вас на допит. Ви маєте пройти з нами".

Злата Огнєвіч належить до числа тих відомих людей, які небажані в Росії. Автоматично так само й у Білорусі. Тоді виконавицю врятувало від в'язниці те, що вона приїхала на урядовий концерт.

Так я дізналася, що мені в жодному разі не можна приїздити в Білорусь з концертами. Я не потрапила за ґрати лише через те, що це був урядовий виступ. Тільки через це. Але від тоді я не їжджу до Білорусі,

– розповіла Злата.

Зазначимо, тим відомим людям України, які висловлюються проти війни, заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Та знаменитості не сумують з цього приводу, а навпаки, з гумором коментують таку заборону: