Историю о том, как артистка чуть не попала за решетку в Беларуси, она рассказала в своем инстаграмме. В 2018 году были дни Украины в Беларуси, где Злата выступала. Именно во время этого приезда ее чуть не арестовали.

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Как Злату Огневич едва не посадили за решетку

Артистка приехала в Минск, поселилась в отеле. После дороги захотела отдохнуть, расслабиться. Сделала маску на лицо, наложила под глаза патчи. А потом услышала стук в дверь и грубый мужской голос, который сказал: "Выходите, мы вызываем вас на допрос. Вы должны пройти с нами".

Злата Огневич принадлежит к числу тех известных людей, которые нежелательны в России. Автоматически также и в Беларуси. Тогда исполнительницу спасло от тюрьмы, что она приехала на правительственный концерт.

Так я узнала, что мне ни в коем случае нельзя приезжать в Белорусь с концертами. Я не попала за решетку только потому, что это было правительственное выступление. Только из-за этого. Но с тех пор я не езжу в Беларусь,

– рассказала Злата.

Отметим, тем известным людям Украины, которые высказываются против войны, запретили въезд в Россию на 50 лет. Но знаменитости не унывают по этому поводу, а наоборот, с юмором комментируют такой запрет: