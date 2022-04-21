Ще в березні Дмитра Комарова визнали ворогом Росії, а за місяць видали нову постанову – заборонити в'їзд на 50 років, допоки йому не виповниться 89 років. Він прогнозує, що далі в хід підуть кримінальні справи.

До теми Дантес, Птушкін і Бєдняков відреагували на заборону в'їзду в Росію: "Та йдіть нах*й"

Чому Дмитро Комаров хоче приїхати на Росію на пенсії

Нова заслуга від РФ. На додачу до "ворога РФ" тепер мені заборонили в'їзд до Росії на 50 років. До 2072 року. До моїх 89 років. Так що тільки на пенсії буде шанс зняти дикі племена в болотах Підмосков'я. Ідіоти, немає слів,

– відреагував Дмитро Комаров.

Він зауважив, що не був на Росії 16 років, з 2006-го, тож від цієї заборони йому ні холодно ні жарко. Мандрівник і так не планував літати в Тамбов, Саратов, Саранськ та інші глибинки.

"Доведеться за безвізом лоукостом за 20 євро літати до Мілана, Парижа та Барселони замість відпочинку в Тамбові, Саратові та Саранську, які так і не побачу", – гостро пожартував Комаров.

Повний текст публікації Дмитра Комарова:

Нова заслуга від РФ. На додачу до "ворога РФ" тепер мені заборонили в'їзд до Росії на 50 років. До 2072 року. До моїх 89 років. Так що тільки на пенсії буде шанс зняти дикі племена в болотах Підмосков'я. Чекаємо на кримінальні справи.

Ідіоти, немає слів. Я не був у Росії з 2005-2006 року приблизно, подивіться у своїх базах. Не їздив, не їздив, і ось заборонили їздити. Доведеться за безвізом лоукостом за 20 євро літати до Мілана, Парижа та Барселони замість відпочинку в Тамбові, Саратові та Саранську, які так і не побачу.