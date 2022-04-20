Співачка опублікувала в інстаграм-сторіс інформацію, що її позбавили звання "Заслужена артистка Автономної Республіки Крим". Все тому, що вона засуджує російську агресію, виступає для українських військових, а її батько, як військовий лікар рятує, бійців на передовій.

До слова Дантес, Птушкін і Бєдняков відреагували на заборону в'їзду в Росію: "Та йдіть нах*й"

Довідка: Злата Огнєвіч народилась у 1986 році у Мурманську, Росія, в сім'ї військового хірурга Леоніда та педагогині Галини. У 5 років із сім'єю вона переїхала у кримський Судак. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим, Злата відмовилась співпрацювати з місцевою владою і не хотіла бути обличчям рекламної кампанії півострова.

Проте такі новини зовсім не засмутили Злату, а ще більше втішили, адже тепер її долучили до списку тих, хто проти Росії.

Я думала, що це сталося давно, ще з часів анексії, бо я говорила і говорю, що Крим – це Україна! Дивно, що вони вирішили це зробити тільки зараз. Що я можу сказати вам, мої не друзі з Криму, я вам раджу читати книги та розвивати свій інтелект, а не займатися популізмом,

– відреагувала Злата Огнєвіч в інстаграм-сторіс.



Злату Огнєвіч позбавили звання Заслуженої артистки Криму / Фото з інстаграм-сторіс