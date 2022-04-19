Злата Огнєвіч розчулила проникливим виконанням пісні "Рідна мати моя"
Джерело:інстаграм Злати Огнєвіч
Співачка Злата Огнєвіч продовжує морально підтримувати наших військових та цивільних людей. Артистка опублікувала зворушливе відео, де під акомпанемент фортепіано виконала пісню "Рідна мати моя".
Поки в Україні триває війна, ніхто не може залишатися осторонь. Злата Огнєвіч вирішила не виїжджати з Києва. Вона покидала столицю лише на час благодійних концертів, які пройшли в США.
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Вже майже два місяці артистка робить все можливе, щоб допомогти нашим військовим і мирним мешканцям. Важливою є не тільки волонтерська, а й культурна складова. Днями артистка записала відео, де співає зворушливу українську пісню "Рідна мати моя" під акомпанемент фортепіано.
"Я вірю в силу думки. А коли ця думка спільна в мільйонів людей – вона набуває великої енергії і втілюється в реальність. Закликаю щодня думати про перемогу! Посилати силу нашим захисникам, звертатися до предків і сили нашого роду з проханням допомогти, захистити. Наша рідна земля нам допоможе, в Україні чимало місць сили, і багато хто про це знає. Відчуйте!", – закликала виконавиця.
Єднаймося! Віримо! Сила поколінь врятує Україну!
– наголосила Злата.
Злата Огнєвіч – "Рідна мати моя": дивіться відео онлайн
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