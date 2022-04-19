Поки в Україні триває війна, ніхто не може залишатися осторонь. Злата Огнєвіч вирішила не виїжджати з Києва. Вона покидала столицю лише на час благодійних концертів, які пройшли в США.

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Вже майже два місяці артистка робить все можливе, щоб допомогти нашим військовим і мирним мешканцям. Важливою є не тільки волонтерська, а й культурна складова. Днями артистка записала відео, де співає зворушливу українську пісню "Рідна мати моя" під акомпанемент фортепіано.

"Я вірю в силу думки. А коли ця думка спільна в мільйонів людей – вона набуває великої енергії і втілюється в реальність. Закликаю щодня думати про перемогу! Посилати силу нашим захисникам, звертатися до предків і сили нашого роду з проханням допомогти, захистити. Наша рідна земля нам допоможе, в Україні чимало місць сили, і багато хто про це знає. Відчуйте!", – закликала виконавиця.

Єднаймося! Віримо! Сила поколінь врятує Україну!

– наголосила Злата.

Злата Огнєвіч – "Рідна мати моя": дивіться відео онлайн

Артисти співають про Україну