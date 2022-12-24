Від Вакарчука до Бєднякова: українські зірки, які стали батьками під час війни

За останні десять місяців чимало українських знаменитостей стали батьками. Комусь з них довелося народжувати під вибухи в Києві, а хтось досі не бачив своє маля. Про зіркові сім'ї, які поповнилися під час війни, читайте нижче.

На диво, 2022 рік був щедрим не тільки на весілля в українському шоу-бізі, а й на поповнення. Підбиваючи підсумки, 24 канал нагадує, які селебриті стали батьками після 24 лютого.

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Яна Заєць народила сина під вибухами

Учасниця "Танців з зірками" Яна Заєць стала мамою 25 лютого, на другий день війни. Партнерка Іраклі Макацарія народжувала не в палаті, а в бомбосховищі, поки її 6-річний первісток ховався від російських обстрілів в іншому кінці Києва.

Мені довелося народжувати в перервах між вибухами та походами в бомбосховище. При кожному вибуху я молилась, за старшого сина Ванюшу, який ховався в бомбосховищі на іншому кінці міста,

– розповідала танцівниця.

У Яни Заєць народився син. Одразу після пологів вони переїхали в безпечне місце.

Яна Заєць вагітна вдруге / Фото з інстаграму танцівниці

Олександр Скічко став батьком вдруге

На Великдень, у ніч з 23 на 24 квітня, ексголова Черкаської ОДА Олександр Скічко вдруге став батьком. Його дружина Єлизавета Юрушева народила доньку Анну в одній з країн Європи. Зараз вона з дітьми живе в Мілані, а чоловік час від часу приїжджає до них, бо нібито багатодітний батько. У бізнеследі є ще син Даніель від попереднього шлюбу з австрійцем.

Моє джерело щастя! І в мене таких три,

– коментувала Юрушева в інстаграмі.

Єлизавета Юрушева з доньками / Фото з інстаграму бізнеследі

Олеся Стефанко народила доньку

У травні володарка титулу "Міс Україна Всесвіт 2011" Олеся Стефанко оголосила, що народила другу дитину. Після сина Тео в неї з'явилася донечка.

Ця вагітність була емоційно важкою навіть без будь-яких стресів ззовні. Я сподіваюся на краще для України. Я бажаю, щоб ця жахлива війна скоро закінчилася,

– писала модель, яка живе в Маямі.

Олеся Стефанко з дітьми / Фото з інстаграму "Міс Україна Всесвіт 2011"

Олександра Шульгіна з "Холостяка" вперше стала мамою

На початку червня переможниця 1 сезону "Холостяка" з Максом Чмерковським Олександра Шульгіна народила донечку. Дівчина з'явилася на світ у Лос-Анджелесі, а її батько – іноземець. Блогерка не розкриває його особистість, а називає "Другом Душі" або "Суперменом".

Я багато чого зробила за 34 роки. Але це мій наймасштабніший "проєкт"! З величезною любов'ю і щастям ділюся, що зірочка прийшла до нас 3 червня. 41 тиждень. 4 кілограми і 55 сантиметрів,

– коментувала Шульгіна влітку.

Олександра Шульгіна з донькою / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

У Святослава Вакарчука народилася донька

21 червня лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук став батьком доньки. Дівчинку назвали Соломією, бо це ім'я означає "мир". Вдруге татом його зробила продюсерка Євгенія Яцута, яка у червні 2021 народила первістка Івана. З нею музикант зійшовся після 20 років цивільного шлюбу зі стилісткою Лялею Фонарьовою.

Я щасливий, що взагалі зміг побачити (доньку, – 24 канал), просто викроїти буквально хвилинку. Треба насамперед допомогти хлопцям, сім'я це вкрай важливо, але я тут насамперед заради своєї сім'ї,

– коментував Вакарчук у липні між поїздками на фронт.

Євген Хмара – багатодітний батько

У липні піаніст-віртуоз Євген Хмара втретє став батьком. Дружина Дар'я Ковтун народила йому сина. Вона, до речі, народжувала в Києві, адже зірковий татусь дуже хотів, щоб малюк з'явився на світ на Батьківщині.

Ласкаво просимо на нашу прекрасну планету. Дякую, що обрав нас з Дар'єю своїми батьками. На одну Хмару стало більше,

– радів піаніст.

Євген Хмара з дружиною і новонародженим сином / Фото з інстаграму піаніста

Віра Кекелія народила другого сина

Співачка та учасниця "Жіночого кварталу" Віра Кекелія завагітніла до великої війни. Якщо спочатку вона була в Україні, то народжувати виїхала в Грузію. У них з Романом Дудою народився другий син Матвій.

Дякую всесвіту, що я вдруге стала щасливою мамою. Дякую всесвіту, що я маю сім'ю, в якій всі живі і здорові. Дякую всесвіту, що я маю неймовірних друзів,

– реагувала Кекелія в серпні.

Віра Кекелія народила другого сина / Фото з інстаграму співачки

Настя Коротка народила Бєднякову сина

На початку вересня телеведуча та акторка Настя Коротка повідомила, що вагітна вдруге. Уже у жовтні вона народила Андрію Бєднякову сина, якого назвали Остапом. Хлопчик з'явився на світ у США, куди Коротка виїхала з донькою Ксенею, тож зірковий батько публічно вибачився перед хлопчиком.

Ласкаво просимо, козаче. Така вже в мене традиція. Пропускати появу дітей. Вибач, що я далеко. Але роблю усе, щоб тобі не було потім соромно дивитися батькові в очі. Дякую за сина. Найкраща мама,

– написав Андрій Бєдняков 20 жовтня.

Новонароджений син Андрія Бєднякова / Фото з інстаграму Короткої

Олег Сенцов батько вчетверте

2022 року режисер встиг не лише одружитися, а й стати батьком. Новоспечена дружина Вероніка Вельч народила йому сина Дем'яна. Якщо скромну церемонію пара зіграла в Україні, то пологи відбулися у Вашингтоні.

У ці важкі для нас усіх часи мало буває світлих подій. Але життя, яке ми боронимо, обов'язково візьме верх. Дякую, кохана, за нашого Дем'яна,

– коментував Олег Сенцов, який пішов добровольцем на війну.

Дружина Олега Сенцова з сином / Фото з фейсбуку