Не всі знаменитості одразу показали своїх спадкоємців. Та деякі відомі матусі вже познайомили прихильників з малюками. Далі дивіться, які світові моделі, артистки та інші зірки цього року стали мамами.

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Ешлі Грем

Стать дитини: хлопчики-двійнята

Дата народження: 7 січня

Зірка та її коханий фотограф Джастін Ервін стали батьками двох хлопчиків – Романа та Малахія. Через місяць опублікувала перше фото двійнят. На фото вона позувала на ліжку, у тонкому молочному кардигані. Одного малюка Ешлі годувала грудьми, а іншого тримала на руках.

Мої хлопчики були найкращими вчителями й найбільшим нагадуванням про те, що я можу робити важкі речі. Це було нелегко, але воно того варте. Досі не можу повірити, що у мене троє дітей. Не можу дочекатися, щоб незабаром поділитися з вами деталями моїх пологів та післяпологової подорожі,

– казала Ешлі Грем.



Ешлі Грем з дітьми / Фото з інстаграму моделі

Пріянка Чопра

Володарка титулу "Міс Світу 2000" Пріянка Чопра і співак Нік Джонас стали батьками. Індійській моделі та її коханому народила дитину сурогатна мати. 39-річна матуся не розсекретила статі та імені дитини, не повідомила, коли саме вона народилася. Натомість попросила прихильників поважати її приватність.

Зверніть увагу! Пріянка Чопра і Нік Джонас є не першою знаменитою парою, дитину якій народила сурогатна мати. Хто з зірок наважився на такий крок – дізнавайтеся тут.

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Стать дитини: дівчинка

Дата народження: 2 лютого

Цього року було й поповнення в сім'ї супермоделі Розі Гантінгтон-Вайтлі та актора Джейсона Стейтема. Зірка народила доньку, яку назвали Ізабеллою Джеймс Стейтем.

Кайлі Дженнер

Стать дитини: хлопчик

Дата народження: 2 лютого

Цього року блогерка і бізнесвумен Кайлі Дженнер вдруге стала матусею. Вона народила сина від репера Тревіса Скотта. Зірка тривалий час приховувала сина від публіки, показала його майже через рік після пологів.



Кайлі Дженнер з сином / Фото з інстаграму бізнесвумен

Дженніфер Лоуренс

Стать дитини: хлопчик

Дата народження: точна дата невідома, квітень 2022 року

Американська акторка тримає особисте життя якомога далі від сторонніх очей. Лише у вересні вона дала інтерв'ю виданню Vogue, в якому розповіла про материнство. Актриса зізналась, що у неї та Кука Мароні народився син. Його назвали іменем Сай, на честь відомого художника Сая Твомблі, якого дуже любить коханий Дженніфер.

На ранок після пологів я відчула, що все моє життя почалося спочатку. Мовляв, зараз перший день мого життя. Я просто була такий закохана. Я закохалася у всіх дітей всюди. Новонароджені просто чудові. Це рожеві, опухлі, тендітні малюки. Тепер я люблю всіх дітей,

– поділилась Дженніфер Лоуренс.

Кетрін Шварценеггер

Стать дитини: дівчинка

Дата народження: 21 травня

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера – Кетрін народила доньку від Кріса Пратта. Дівчинку назвали Елоїза Крістіна.



Донька Кетрін Шварценеггер / Фото з інстаграму письменниці

Ріанна

Стать дитини: хлопчик

Дата народження: 13 травня

Барбадоська співачка Ріанна цього року вперше стала мамою. Навесні вона народила сина від відомого репера A$AP Rocky. Про батьківство зіркової пари світові ЗМІ почали писати через тиждень після пологів. До народження малюка знаменита матуся часто виходила у світ в екстравагантних вбраннях, впевнено оголюючи свій живіт. Наразі Ріанна досі не показала жодного фото первістка.

Даніела Пік

Стать дитини: дівчинка

Дата народження: 2 липня

Дружина голлівудського кінорежисера Квентіна Тарантіно народила дівчинку. Це друга спільна дитина подружжя. Квентін та Даніела є однією з тих зіркових пар, які зберігають приватність, тому досі не опублікували в мережі жодне фото крихітки.

Адріана Ліма

Стать дитини: хлопчик

Дата народження: 29 серпня

Колишня "ангел" Victoria's Secret Адріана Ліма втретє стала мамою. У моделі та її бойфренда Андре Леммерса народився перший спільний син, якого назвали Ціан.

Ціановий – колір між зеленим і синім у видимому спектрі світла. Ціановий – це колір вод Бора-Бора та Мальдівських островів, які входять до списку наших бажань. Ціановий тепер наш улюблений колір... колір очей нашого хлопчика. Ласкаво просимо до нашого світу – Ціан Ліма Леммерс 29.08.22,

– написала модель під першим фото малюка.



Андре Леммерс з сином / Фото з інстаграму Адріани Ліми

Гіларія Болдвін

Стать дитини: дівчинка

Дата народження: 22 вересня

64-річний актор Алек Болдвін увосьме став татом. Його дружина Гіларія народила донечку, яку назвали Іларія Каталіна Ірена Болдвін. Після пологів знаменита матуся показала, як дівчинку вдома зустрічали брати та сестри.

Ганна Зудзевич

Стать дитини: дівчинка

Дата народження: 6 жовтня

Партнер співачки Джамали на польських "Танцях з зірками" Яцек Йешке став батьком донечки. Танцівник опублікував зворушливе фото з пологового будинку, повідомивши щасливу новину. Дівчинку назвали Роуз.



Яцек Йешке став батьком / Фото з інстаграму танцівника

Кейт Мара

Стать дитини: хлопчик

Дата народження: точна дата невідома, листопад 2022 року

Американська акторка народила сина, ім'я якого не поспішає розсекречувати. Батьком малюка став 36-річний актор Джеймі Белл.



Син Кейт Мари / Фото з інстаграму акторки

Ромі Стрейд

Стать дитини: дівчинка

Дата народження: 11 листопада

Нідерландська модель, ангел Victoria's Secret Ромі Стрейд народила другу дитину – доньку Джун ван Леейвен. Зірка повернулася з пологового будинку, коли вдома вже стояла красива ялинка, панувала атмосфера Різдва.

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