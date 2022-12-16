Євген Синельников освідчився в окупованій Бучі, Олег Сенцов приїхав на розпис з Бахмута, вагітна снайперка Євгенія Емеральд рвонула на передову у фаті та сукні, наречений Лілії Літковської був в інвалідному візку. Це ще не всі весільні історії, які зворушили країну під час повномасштабної війни. Романтичні підсумки 2022 року підбиває 24 канал.

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Максим Девізоров і Світлана Гордієнко

Чи не першими, хто в шоу-бізі наважилися зіграти весілля під час війни, були актор Максим Девізоров з серіалу "Перші ластівки" та його дівчина-акторка Світлана Гордієнко. Він освідчився їй по відеозв'язку за день до того, як їхав на Донеччину, а у травні на один день приїхав у Дніпро, щоб розписатися в РАЦСі.

Максим був у військовій формі, Світлана – у легкій сукні та берцях. Їхні фото, які зробило подружжя фотографів Ліберових, облетіли тоді всі соцмережі.

Весілля Максима Девізорова і Світлани Гордієнко / Фото з інстаграму актора

Весілля Максима Девізорова і Світлани Гордієнко / Фото з інстаграму актора

Лілія Літковська та Олександр Данилюк

У липні заміж вийшла українська дизайнерка Лілія Літковська, яка одягає зірок і першу леді Зеленську. Вона побралася з ексміністром фінансів Олександром Данилюком, який на той час був в інвалідному візку після аварії на мотоциклі. До вівтаря в Софійському соборі його віз сам мер Києва Віталій Кличко.

Для публіки весілля Літковської та Данилюка стало несподіванкою, адже політик був у шлюбі з театральною продюсеркою та режисеркою Ольгою. Вона народила йому двох синів – Річарда та Володимира.

Весілля Лілії Літковської з Олександром Данилюком / Фото з інстаграму дизайнерки

Андрій Рибак та Аліна

Комік та учасник "Холостячки" з Ксенією Мішиною Андрій Рибак теж одружився під час війни. Він створив сім'ю з дівчиною Аліною, з якою закрутив роман перед проєктом. Можливо, якби не вторгнення Росії, друг Еллерта й далі відтягував цей момент, а так зробив пропозицію просто в телеграмі – написав: "Заміж за мене вийдеш?", а дівчина відповіла: "Так, швидше б".

У серпні закохані зібрали рідних і друзів у закладі на даху багатоповерхівки в Києві й відгуляли стильну церемонію з обітницями, весільним танцем і танцями.

Весілля Андрія Рибака та Аліни / Фото з інстаграму коміка

Весілля Андрія Рибака та Аліни / Фото з інстаграму коміка

Євген Синельников і Наталія Кліпа

Режисер "Орла і решки" освідчився університетській подрузі та продюсерці з команди Бадоєва під час окупації Бучі. У нього не було каблучки, але він відчув: "Якщо я цього не зроблю зараз, то можу не зробити ніколи".

Весілля Євген Синельников і Наталія Кліпа зіграли в серпні в тому ж будинку в Бучі, де прощалися з життям. Ведучий каже, що так хотів повернути в нього щастя, щоб це місце не асоціювалося з війною, жахами. "Любов переможе все. Вірю у вас, люблю та знаю – це на все життя. Ви є одне в одного", – коментував їхній розпис Алан Бадоєв.

Весілля Євгена Синельникова з Наталією Кліпою / Фото з інстаграму режисера

Весілля Євгена Синельникова з Наталією Кліпою / Фото з інстаграму режисера

Олег Сенцов і Вероніка Вельч

Ще однією романтичною несподіванкою 2022 року стало одруження кінорежисера Олега Сенцова. Його дружиною стала кандидатка політичних наук та адвокатка Вероніка Вельч.

Вони познайомилися за кордоном на конференції з правозахисту, а одружилися в Києві, коли зірковий захисник на кілька днів вирвався в Бахмута. На скромному весіллі, на яке Сенцов одягнув військову форму, а Вельч – вишиту сукню, були Святослав Вакарчук і Марічка Падалко. Уже на початку грудня стало відомо, що з розписом вони поспішали неспроста. Вероніка народила йому сина Дем'яна. Малюк з'явився на світ у Вашингтоні та став четвертою дитиною кінорежисера.

Весілля Олега Сенцова з Веронікою Вельч / Фото з фейсбуку

Саша Бо та Платон Тарнавський

Іванофранківська блогерка-мільйонниця, яка зі скандалом розлучилася з Ігорем Пустовітом, з вересня дружина стоматолога Платона Тарнавського. Саші Бо він освідчився ще у квітні, адже їхня любовна історія почалася далекого 2013 року.

"Офіційно Тарнавська", – повідомила блогерка в інстаграмі й показала фото в ефектній приталеній сукні з відкритими плечима та перший танець під хіт LAUD. Він був зірковим гостем їхнього весілля.

Весілля Саші Бо та Платона Тарнавського / Фото з інстаграму блогерки

Весілля Саші Бо та Платона Тарнавського / Фото з інстаграму блогерки

Анна Трінчер та Олександр Волошин

Співачка, блогерка Анна Трінчер, яка стала популярною завдяки серіалу "Школа", теж одружилася під час війни. Олександр Волошин помпезно освідчився їй ще у жовтні 2021 року, однак зіграти весілля пара не встигла. Тож розписалася 24 вересня в Києві.

На церемонію артистка одягла відверту сукню за десятки тисяч гривень, але за неї не платила – одягла за бартером. Найдорожчий подарунок молодятам зробила мама Трінчер – квартиру в новобудові на 60 квадратів, а вони самі найбільше витратилися на зйомку – кліп на пісню "Лише ти і я".

Євгенія Емеральд і Євген Степанюк

Українська снайперка з позивним "Жанна д'Арк", а до війни власниця ювелірного бренду, вийшла заміж у День захисників і захисниць України, 14 жовтня. Вона поїхала на передову до коханого-військового Євгена й просто посеред лісу на Харківщині стала його дружиною. Їх розписав генерал ЗСУ, а випадковим гостем експрес-весілля став Олег Ляшко.

Під вінець Євгенія Емеральд йшла у білій сукні з надглибоким декольте та чорних берцях. Згодом з'ясувалося, що на той час вона була вагітна – "носила під серцем бандерятко". У них з Євгеном буде дівчинка.

Весілля Євгенії Емеральд з Євгеном Степанюком / Фото з інстаграму снайперки

Весілля Євгенії Емеральд з Євгеном Степанюком / Фото з інстаграму снайперки