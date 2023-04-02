Вже головний сержант: Гарік Бірча вперше за рік повернувся з фронту й розповів про службу в ЗСУ
Джерело:"Сніданок з 1+1"
Український актор та гуморист Гарік Бірча рік перебував на фронті, і лише зараз повернувся додому на 10-денну відпустку. Він розповів про службу й те, що робить у Києві.
Зірка серіалу "Віталька", актор та гуморист Гарік Бірча з початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Він вперше за цей час взяв відпустку та розповів, чим займається.
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Гарік Бірча повернувся з фронту
Артист розповів, що час від часу відлучався з фронту, але ненадовго. Тепер він вперше пішов на 10-денний відпочинок. Гарік побачився з рідними та взяв участь у "Лізі сміху".
Були можливості і командування з розумінням ставиться й іноді відпускає, але не на великий термін. Десятиденна відпустка, яка має бути в кожного військовослужбовця, у мене вперше. Відчуття круті, дуже радий був побачити близьких, рідних. Обійняв дружину, розцілував дитину. Потім на "Лігу сміху" запросили,
– поділився Гарік Бірча.
Гарік Бірча / Фото з інстаграму Гаріка Бірчі
Актор зізнався, що не був готовий до вторгнення та служби на фронті. Однак мав бойовий досвід – перебував на строковій службі. Спершу Гарік мав звання старшого сержанта, але за рік у ЗСУ став головним сержантом.
"Це давно було. Але як усе трапилося, то дуже швидко все згадав... На початку сформувалася окрема спеціальна рота і ми виконували завдання по захисту Києва та Київської області. Потім на базі цієї роти, яка вся з добровольців складалася, було створено спеціальний окремий батальйон і там я обійняв посаду командира взводу забезпечення. Звання було – старший сержант, а за рік служби я вже головний сержант".
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