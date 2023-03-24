Коля Сєрга та його батько святкують день народження в один день – 23 березня. З цієї нагоди музикант поділився сімейним фото в мережі.

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Коля Сєрга показав фото з батьком

Батько та син сфотографувалися обоє у військових формах. Так, 60-річний тато Колі Сєрги також перебуває в ЗСУ.

34 та 60. Батьку, дякую за дисципліну та принципи. З Днем Народження нас. Разом до Перемоги,

– написав Коля.



Коля Сєрга з батьком / Фото з інстаграму Колі Сєрги

Шанувальники вітають зіркового сина й його батька з днем народження й залишають приємні слова для іменинників.

"Дякуємо і обіймаємо";

"Сміливі, розумні, завзяті, вільні! Вітаю вас і тата з днем народження! Козацького здоров'я, сил, наснаги";

"З Днем народження, мужчини! Ми в надійних руках!";

"Щиро вітаю Вас і батька. Одне прохання – берегти свої життя, бо такі українці – це наш скарб";

"Є ким і чим пишатися обом чоловікам! Дякую і поважаю";

"З днем народження. Щасливого і переможного року".

Батько і син – обоє в ЗСУ

Нагадаємо, Коля Сєрга у перші дні повномасштабного вторгнення став на захист Одеси. Він розповідав, що іншого варіанту для себе не бачив. Згодом почав навчатися на снайпера, але разом з тим знайшов інший фронт – "Культурний десант". Артист часто буває на передовій, де підтримує захисників.

Як розповідав сам артист, його батько-підполковник відмовляв від служби в теробороні. Та на четвертий місяць великої війни і сам повернувся на службу. Спершу звільняв Херсонщину, а тепер служить у 126-й окремій бригаді Сил територіальної оборони в Одесі.