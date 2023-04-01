Денисенко під час телемарафону розповіла, що вже 4 місяці не бачила свого коханого, передає 24 Канал. Раніше вона висловила своє обурення через те, що її чоловіка-військового не відпускають додому.

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Акторка наголосила, що пишається тим, що я її чоловік – військовослужбовець.

Не кожен чоловік має таку силу – взяти й піти на службу з тієї чи іншої причини. Мене до цього життя не готувало, хоча до повномасштабного вторгнення мій чоловік мене потрошку готував і казав: "Наталко, якщо що, то я піду". Але я в це не вірила, тому що була впевнена, що нічого такого страшного, як війна, яка в нас зараз, не може бути,

– пригадує Наталка.

Денисенко каже, що вона поступово з цим змирилася, хоч і відмовляла свого чоловіка від служби в ЗСУ.

"Я не бачила чоловіка вже майже чотири місяці. Але я розумію, що деякі жінки вже рік не бачать своїх чоловіків. Це жахливо. Така доля. Андрій сказав мені, щоб я його не деморалізувала", – зазначила акторка.

За її словами, морально триматись їй допомагає п’ятирічний син Андрій.

Я розумію, що в мене є ще одне життя, за яке я маю відповідальність. Тому я намагаюсь жити далі. Хоча при ньому я теж плачу і кажу, що сумую за татом. А він не сильно переживає, бо знає, що тато повернеться,

– зізнається Наталка

Вона додає, що також триматися допомагає робота. "Якби не вона, то я б з'їхала з глузду", – каже зірка.

До слова, в кінці лютого акторка зворушливо привітала свого чоловіка-військового з днем народження. Вона також показала захоплюючі фото Федінчика з передової, на одній світлині він з гранатометом в руках.

Додамо, що цього року Наталка Денисенко вперше зустріла Новий рік без чоловіка, адже його не відпустили зі служби. Раніше вона казала, що спілкується з чоловіком щодня по телефону.