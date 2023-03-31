Де зараз служить Олег Іваниця

Наразі Олег Іваниця захищає Україну на Сході, він воює із позивним Дієз. Актор розповів, що що відновив свій військовий квиток ще 23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення Росії.

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Чоловік каже, що не шкодує про рішення вступити до ЗСУ.

"Пам’ятаю, у січні зустрічався з товаришем, і він запитав: “Ну, і які в тебе плани на війну? Я сказав: Сподіваюсь, що не трухану й піду воювати”. Слава Богу, не труханув…", – відповів Іваниця.

Зараз актор перебуває на Сході. У його підрозділу такий режим – вони виходять на "нуль", якийсь час знаходяться там, потім їх міняють, щоб вони могли відновитися. За його словами, відновлення триває по-різному: можуть викликати наступного дня, а можуть три-п'ять днів дати на перепочинок.

"Перша ніч була складною"

Олег Іваниця пригадав першу ніч на фронті, зізнається, що було важко.

Перша ніч виявилася складною. Напевно, противник побачив, що відбулася ротація, тому нас активно “валили” і намагалися підійти ближче... А потім ти призвичаюєшся: обстріл – падаєш, підбираються ближче – відповідаєш,

– розповідає артист.

Він наголосив, що згодом це стає рутиною. "Звикаєш, починаєш нехтувати безпекою… Але намагаєшся не втрачати пильність і пам’ятати, що навіть випадкова куля може бути вирішальною", – поділився захисник.

Іваниця зізнався, що швидко адаптувався до нових умов життя.

"Було завдання тримати порядок у столиці. Коли росіяни відступили, нас закинули спочатку на північ, а звідти вже на схід. У мене не було такого: я буду захищати Київ і тільки Київ. Ні, я захищаю свою землю", – додав він.

До слова, нещодавно зірка "Ліги Сміху" та учасник команди "Наш формат" Роман Іваненко загинув під Вугледаром. Ще у січні він потрапив у полон з важким пораненням, а 11 березня його евакуювали "на щиті".