Звезда сериала "Виталька", актер и юморист Гарик Бирча с начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ. Он впервые за это время взял отпуск и рассказал, чем занимается.

Читайте также Плачу при сыне и пытаюсь жить дальше, – Наталья Денисенко о разлуке с мужем-военным

Гарик Бирча вернулся с фронта

Артист рассказал, что время от времени отлучался с фронта, но ненадолго. Теперь он впервые ушел на 10-дневный отдых. Гарик увидел родных и принял участие в "Лиге смеха".

Были возможности и командование с пониманием ставится и иногда отпускает, но не на большой срок. Десятидневный отпуск, который должен быть у каждого военнослужащего, у меня впервые. Чувства крутые, очень рад было увидеть близких, родных. Обнял жену, расцеловал ребенка. Потом на "Лигу смеха" пригласили,

– поделился Гарик Бирча.



Гарик Бирча / Фото из инстаграма Гарика Бирчи

Актер признался, что не был готов к вторжению и службе на фронте. Однако имел боевой опыт – находился на срочной службе. Сначала Гарик имел звание старшего сержанта, но через год в ВСУ стал главным сержантом.

"Это давно было. Но как все случилось, то очень быстро все вспомнил... В начале сформировалась отдельная специальная рота и мы выполняли задачи по защите Киева и Киевской области. Затем на базе этой роты, которая вся из добровольцев состояла, была создана специальная отдельный батальон и там я занял должность командира взвода обеспечения. Звание было старший сержант, а через год службы я уже главный сержант".

Звезды в терробороне и ВСУ: последние новости