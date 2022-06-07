Арам Арзуманян хоч і вірменин, але після 24 лютого називає себе "українським націоналістом". Зараз він їздить країною з концертами для військових, проте зізнається, що найстрашніше за ці три місяці йому було тоді, коли "прилетіло" в його кварталі. Того дня по Києву нібито гатили "Градами".

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Арам Арзуманян про "приліт" у своєму ЖК

Було дуже страшно. І звук, і вибух. Я не розуміюся на цьому, але хлопці військові сказали, що це був "Град". У під'їзді повибивало скло уламками, але у квартирі все нормально,

– пригадав Арам Арзуманян.

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Про своє житло він подбав ще в перші дні війни – заклеїв вікна скотчем, а під час повітряних тривог спускався в підвал. Однак довго у такій тривозі його родина не жила – дружина з двома дітьми, батьки, які в лютому приїхали в гості з Мелітополя, та сестра через два тижні виїхали евакуаційним потягом до Львова й оселилися у друзів зірки "Скаженого весілля".

Сам Арам Арзуманян зі столиці не виїжджав. Разом з сусідами він патрулював ЖК.

"Я ходив з битою – зі зброї була тільки вона й "коктейлі Молотова". Було страшно, але ми не боялися. Саме ходив по ЖК, і надсилають фотку, начебто спускається якийсь кадировський десант. Мені так страшно було. Що я з цією битою буду робити?" - згадує актор.

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Варто зауважити, що зараз Арам Арзуманян служить на культурному фронті – дає концерти для захисників з Юрієм Горбуновим, Олександром Пономарьовим, Дзідзьо, Світланою Тарабаровою, Христиною Соловій та іншими колегами.