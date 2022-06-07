Арам Арзуманян хоть и армянин, но после 24 февраля называет себя "украинским националистом". Сейчас он ездит по стране с концертами для военных, однако признается, что страшнее всего за эти три месяца ему было тогда, когда "прилетело" в его квартале. В тот день по Киеву якобы били "Градами".

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Арам Арзуманян о "прилете" в своем ЖК

Было очень страшно. И звук, и взрыв. Я не разбираюсь в этом, но ребята военные сказали, что это был "Град". В подъезде выбило стекла осколками, но в квартире все нормально,

– вспомнил Арам Арзуманян.

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О своем жилье он позаботился еще в первые дни войны – заклеил окна скотчем, а во время воздушных тревог спускался в подвал. Однако долго в такой тревоге его семья не жила – жена с двумя детьми, родители, которые в феврале приехали в гости из Мелитополя, и сестра через две недели выехали эвакуационным поездом во Львов и поселились у друзей звезды "Сумасшедшей свадьбы".

Сам Арам Арзуманян из столицы не уезжал. Вместе с соседями он патрулировал ЖК.

"Я ходил с битой – из оружия была только она и "коктейли Молотова". Было страшно, но мы не боялись. Как раз ходил по ЖК, и присылают фотку, где вроде бы спускается какой-то кадыровский десант. Мне так страшно было. Что я с этой битой буду делать?" – вспоминает актер.

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Стоит отметить, что сейчас Арам Арзуманян служит на культурном фронте – дает концерты для защитников с Юрием Горбуновым, Александром Пономаревым, Дзидзьо, Светланой Тарабаровой, Кристиной Соловий и другими коллегами.