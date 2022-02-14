Зірка "Гри престолів" Софі Тернер вдруге вагітна, – ЗМІ

Американська акторка Софі Тернер вдруге вагітна! Зірка потрапила під приціл папараці під час прогулянки в Лос-Анджелесі, де була з чоловіком і донькою.

Прихильники неймовірно щасливі, адже схоже, що 25-річна акторка знову стане мамою.

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Софі Тернер вдруге вагітна

Наразі Софі та її коханий не підтверджують й не спростовують чутки про другу вагітність. На світлинах, які поширили в мережі, Софі та Джо зазнімкували на вулиці. На руках зіркова матуся тримала доньку Віллоу, яка народилася 22 липня 2020 року.

Сім'я пообідала в ресторані All Time у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі. Софі одягнула комфортну сукню-комбінацію SKIMS. Вбрання було дуже обтислим й гарно підкреслило округлий живіт акторки. З взуття Тернер обрала білі кросівки Nike, волосся розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Знаменитості, які нещодавно стали батьками

7 січня пишнотіла модель Ешлі Грем народила двох синів.

2 лютого світська левиця Кайлі Дженнер вдруге стала мамою. Вона не розсекретила статі малюка, однак шанувальники підозрюють, що Кайлі народила сина.

Також 2 лютого на світ з'явилася донечка Розі Гантінгтон-Вайтлі, яку назвали Ізабеллою.