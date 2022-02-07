Звістку про народження другого малюка Кайлі Дженнер повідомила в інстаграмі. Світська левиця відпочивала 5 днів, перш ніж поділитись з фанами новиною.
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Кайлі Дженнер знову стала мамою
Знаменитість опублікувала зворушливе фото, на якому показала руку новонародженого малюка. До крихітки доторкалась тепер старша сестра – Стормі.
Кайлі повідомила, що народила 2 лютого, тобто 5 днів тому. Зірка не оголосила стать дитини, але поставила емоджі з серцем синього кольору. Тож фани підозрюють, що у Тревіса Скотта та Кайлі Дженнер – син.
Кайлі Дженнер вдруге стала мамою / Фото з інстаграму Кайлі Дженнер
Що відомо про другу вагітність Кайлі Дженнер
- Про те, що вона знову вагітна, Кайлі розповіла в інстаграмі наприкінці серпня 2021 року. До цього серед підписників ширились чутки про ймовірну вагітність дівчини, адже вона публікувала старі фото. Пізніше, сама Кайлі пролила світло на цю ситуацію і нарешті поділилась щасливою новиною.
- Кайлі і її хлопець Тревіс Скот вже мають спільну доньку – Стормі, яка з'явилась на світ у 2017 році. Відомо, що закохані рік намагались зачати ще одну дитину. Молода підприємиця раніше розповідала, що завжди хотіла, аби у її дітей була невелика різниця у віці.