Прихильники неймовірно щасливі, адже схоже, що 25-річна акторка знову стане мамою.

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Софі Тернер вдруге вагітна

Наразі Софі та її коханий не підтверджують й не спростовують чутки про другу вагітність. На світлинах, які поширили в мережі, Софі та Джо зазнімкували на вулиці. На руках зіркова матуся тримала доньку Віллоу, яка народилася 22 липня 2020 року.

Сім'я пообідала в ресторані All Time у районі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі. Софі одягнула комфортну сукню-комбінацію SKIMS. Вбрання було дуже обтислим й гарно підкреслило округлий живіт акторки. З взуття Тернер обрала білі кросівки Nike, волосся розпустила, а на обличчі зробила легкий макіяж.

Переглянути фото з прогулянки Софі Тернер і Джо Джонаса можна за посиланням.

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