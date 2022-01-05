Зимова відпустка: Надя Дорофєєва з коханим полетіла в Мексику
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Українська співачка Надя Дорофєєва разом із чоловіком Володимиром Дантесом полетіла у зимову відпустку. Поки в Україні похмура та холодна погода, подружжя відпочиватиме на узбережжі океану в Мексиці.
Знаменитості після новорічних свят зазвичай вирушають в подорожі. Для мандрівок вони обирають теплі та екзотичні країни, погода в яких кардинально відрізняється від погоди в Україні.
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Цього року так зробила й Надя Дорофєєва з коханим. Артисти полетіли за океан – в Мексику. Виконавиця зізналася, що вперше відвідує цю країну. Для того, щоб потрапити туди, Дорофєєва 24 години була в дорозі.
Передноворічний період був насичений зйомками та концертами, тому Надя та Володимир неймовірно щасливі, що нарешті можуть насолодитися довгоочікуваним відпочинком.
Надя Дорофєєва в Мексиці / Скриншоти з інстаграм-сторіз співачки
Де українські зірки відпочивають взимку
- Влад Яма з дружиною та сином також полетів в Мексику, де відсвяткував Новий рік.
- Alyona Alyona відзначила свято з коханим у Стамбулі.
- Іванна Онуфрійчук спершу ніжилася на білосніжному пісочку на Мальдівах, а потім поїхала кататися на лижах у Францію.
- Катя Осадча та Юрій Горбунов відпочили в Яремче.