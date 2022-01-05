Знаменитости после новогодних праздников обычно улетают в путешествия. Для путешествий они выбирают теплые и экзотические страны, погода в которых кардинально отличается от погоды в Украине.

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В этом году так поступила и Надя Дорофеева с любимым. Артисты улетели за океан – в Мексику. Исполнительница призналась, что впервые посещает эту страну. Для того чтобы попасть туда, Дорофеева 24 часа была в пути.

Предновогодний период был насыщен съемками и концертами, поэтому Надя и Владимир невероятно счастливы, что наконец-то могут насладиться долгожданным отдыхом.

Надя Дорофеева в Мексике / Скриншоты из инстаграм-сториз певицы

Где украинские звезды отдыхают зимой