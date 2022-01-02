Більшість знаменитостей поєднують роботу і відпочинок на Новий рік. Та багато хто цьогоріч не дотримався цього правила й зустрічав 2022 в особливій атмосфері.

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Як українські зірки зустріли Новий рік

Катя Осадча і Юрій Горбунов

Зіркове подружжя поєднало роботу та відпочинок. На Новий рік вони були ведучими в одному з закладів Буковелю. Разом з ними на святі були сини – Іван та Данило.

З Новим роком! Будьте щасливими кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здоровими,

– побажала Катя Осадча.



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірки

Настя Каменських і Потап

Пара зустріла 2022 рік у колі сім'ї та близьких вдома. Вже після свят артисти планують відправитися у зимову подорож.



Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму зірки

Маша Єфросиніна

Вперше за довгий час донька Маші – Нана – повернулась до України. Тож Новий рік зірка зустріла в сімейному колі, а також разом з друзями.



Маша Єфросиніна з сім'єю та рідними / Фото з інстаграму зірки

Монатік

Ще напередодні Нового року Монатік разом з дружиною та синами відправився до Маямі. Вночі артист виступив з концертом.



Монатік з дружиною і командою / Фото з інстаграму зірки

Володимир Остапчук

Разом з дружиною телеведучий провів свято у Буковелі.

Це був прекрасний рік. Вже чекаємо Новий 2022. Ostapchuk’s family with love,

– привітав Остапчук.



Володимир Остапчук з дружиною / Фото з інстаграму зірки

Григорій Решетник

Чоловік став ведучим у готелі Rixos Prykarpattya. Дружина Христина супроводжувала коханого у розкішному образі.



Григорій Решетник з дружиною / Фото з інстаграму зірки

Леся Нікітюк

Зірка відсвяткувала Новий рік на гірськолижному курорті у центрі Карпатських гір. "З Новим 2022 роком! Я вітаю всіх свої рідних і близьких людей, всіх друзів, колег і вас, дорогі мої підписники. Нехай в Новому Році збудуться всі наші бажання, головне не забути їх загадати. Ставте цілі й впевнено йдіть до них! Люблю вас", – привітала Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму зірки

Лілія Ребрик

Акторка зустріла 2022 рік разом з родиною. Вона також поділилась привітанням.

З вдячністю та любов'ю в серці крокуємо далі! Нехай все вдається! Нехай здійснюються найсміливіші мрії! Нехай кожна клітиночка дихає щастям! Бережіть своїх близьких! Будьте здорові!

– написала Ребрик.



Лілія Ребрик з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Ольга Сумська

Зазвичай артистка зустрічає Новий рік на сцені. Однак цього року вона вирішила змінити традицію та провела свято разом з чоловіком і донькою.



Ольга Сумська з сім'єю / Фото з інстаграму зірки

Влад Яма

Напередодні свят танцівник разом з дружиною й сином гайнув за кордон. Новий рік сім'я зустріла в Мексиці.



Влад Яма з дружиною / Фото з інстаграму зірки

Ілона Гвоздьова

Танцівниця зустріла Новий рік у Грузії. Там зірка працює хореографинею на шоу "Танці з зірками", де суддею є Іраклі Макацарія.



Ілона Гвоздьова з чоловіком / Фото з інстаграму зірки