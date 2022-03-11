Зі сльозами на очах: принц Чарльз зустрівся з українцями, які втекли до Лондона через війну

У четвер, 10 березня, принц Чарльз відвідав церкву Святого Луки в Лондоні, яка допомагає біженцям зі всього світу – тим, хто тікає від воєн і стихійних лих. На жаль, там син Єлизавети ІІ зустрівся з українцями – Андрієм і його донькою Веронікою, яка тікала від російського вторгнення.

55-річний Андрій Копилаш перебрався до Великої Британії до того, як в Україні почалася війна. Коли світом прокотилися чутки про загрозу Росії, він вмовив 23-річну доньку Вероніку прилетіти до нього. Дівчина встигла вирватися з Києва за ніч до нападу – сіла на останній літак до Італії.

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Принц Чарльз зустрівся з українцями

У церкві Святого Луки в Лондоні принц Чарльз поспілкувався з біженцями з Афганістану та сім'єю з Києва. Українець був глибоко вражений співчутливістю спадкоємця британського престолу.

Для мене було величезною честю зустрітися з принцом Чарльзом. Він був дуже відвертий, і в його очах були сльози. Він сказав, що почав робити більше, щоб допомогти біженцям,

– розповів Андрій Копилаш.

Принц Чарльз з українцями / Фото Getty Images

"Це незмірна трагедія, що нині у світі існує стільки смертей і руйнувань, що призводять до таких страждань багатьох людей, які змушені покинути свої країни, як і ви", – сказав принц Чарльз, як йдеться в інстаграмі Кларенс-хаус.

Принц Чарльз на зустрічі з біженцями / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Як королівська сім'я підтримує Україну

Кейт Міддлтон і принц Вільям порушили протокол і підтримали Україну на третій день війни, 26 лютого. "Ми разом з президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє", – писали герцоги Кембриджські. Крім того, вони відвідали Український культурний центр у Лондоні, де збирають гуманітарну допомогу для постраждалих.

порушили протокол і підтримали Україну на третій день війни, 26 лютого. "Ми разом з президентом і всім народом України, який мужньо бореться за це майбутнє", – писали герцоги Кембриджські. Крім того, вони відвідали Український культурний центр у Лондоні, де збирають гуманітарну допомогу для постраждалих. Натомість королева Єлизавета II зробила пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. Щоправда, невідомо, яку суму перерахувала Її Величність.

зробила пожертву на Гуманітарний заклик DEC України. Щоправда, невідомо, яку суму перерахувала Її Величність. Принц Чарльз висловлював солідарність з українцями, які "чинять опір жорстокій агресії" і натякав, що війна Росії – це "атака на демократію та саму свободу". З дружиною Каміллою він навіть запалював свічку в Українському католицькому соборі в Лондоні.