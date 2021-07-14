Журналістка з проросійського каналу Панченко відкриватиме "Слов'янський базар" у Білорусі

Ведуча "Першого незалежного" Діана Панченко відкриє міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" у білоруському Вітебську. Відомо, що подія з 1992 року фінансується самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Фестиваль "Слов'янський базар" розпочався сьогодні, 14 липня, і триватиме до 19 липня. Про те, що колишня телеведуча NewsOne Діана Панченко відкриватиме подію, стало відомо на її інстаграм-сторінці. Що цікаво, канал "Перший незалежний", на якому працює журналістка, став єдиним в Україні, який буде транслювати фестиваль "Слов'янський базар" у прямому ефірі.

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Глядачам покажуть урочисте відкриття фестивалю, яке відбудеться о 20:20 15 липня. Організатори фестивалю 14 липня також зроблять телеміст Білорусь – Україна, де із Вітебська говоритиме Діана Панченко та Ростислав Сухачов.

Я їду на "Слов'янський базар". Так, у Вітебську, у Білорусі. Маю честь відкривати фестиваль в ролі ведучої разом з колегами з Росії та Білорусі. Впевнена, мистецтво і музика повинні залишатися поза політикою,

– заявила одіозна телеведуча.

"Знаю, деякі колеги і артисти відмовилися від поїздки. Хоча 30 років Україна брала участь у фестивалі, перемагала, блищала. Так, політична ситуація змінилася. Але люди залишилися колишніми. Саме до них ми і їдемо. До людей. Я не живу в Білорусі і вважаю, що не в праві давати оцінку подіям в цій країні. Але я впевнена – загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам", – додала Панченко.

У підсумку телеведуча зазначила, що попри все, "на сцену вийдуть українські конкурсанти". "Майбутнє – за сміливими", – констатувала ведуча "Першого незалежного".

Що відомо про Діану Панченко З 2015 року журналістка працювала на телеканалі NewsOne, де неодноразово оскандалювалась. Під час блокування діяльності каналу у грудні 2017 року Панченко від імені телеканалу зверталася до Петра Порошенка з вимогою захистити свободу слова. Водночас її часто критикують за порушення журналістських стандартів та українофобію.



У 2020 році вона увійшла в список "Найвпливовіших жінок України" за версією читачів сайту "Фокус", в той час журналіст видання "Детектор медіа" Ярослав Зубченко називав її "найгіршим медійником 2020 року". У 2021 році журналіста стала ведучою пропагандистського каналу "Перший незалежний" та стала одним із засновників руху "Клуб захисту журналістів".

Що відомо про ведучих "Слов'янського базару" від України

Спочатку шоумен Тимур Мірошниченко, який понад 10 років був ведучим музичного фестивалю, відмовився бути причетним до події, яка "цього року навряд чи може залишитись осторонь політики".

Тоді з'явилася чутки про звільнення Мірошниченка з "Суспільного" та його відмову від коментування Євробачення-2021. Згодом він спростував ці заяви.

Наступним ведучим від України зробили Андрія Доманського. Проте офіційної згоди з його сторони "не було і не буде".