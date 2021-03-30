Український телеведучий Тімур Мірошниченко не коментуватиме конкурсу Євробачення у прямому ефірі. Він звільнився із "Суспільного", оскільки погодився вести "Слов'янський базар" у Білорусі.

За словами глави мовника "Суспільне" Зураба Аласанії, Мірошниченко написав заяву про звільнення за власним бажанням. Сталось це сьогодні, 30 березня, і вона вступить у дію з 31 березня. Також Тімур у заяві попросив компенсувати невикористані відпустки.

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Тімур Мірошниченко точно не вестиме й не коментуватиме Євробачення на "Суспільному" – він написав заяву на звільнення за своїм бажанням. Гадаю, саме тому, що прийняв пропозицію "Базару" і розумів, що реакція компанії буде негативною. Але це мої догадки – факт у тому, що заява підписана,

– зазначив Аласанія.

Варто додати, що інформацію про те, що Мірошниченко став ведучим заходу у Білорусі, підтвердили і представники "Слов'янського базару". Подія відбудеться у Вітебську з 14 до 19 липня. Що цікаво, конкурс Євробачення пройде значно раніше – з 18 по 22 травня.

Втім, не лише Мірошниченко стане гостем закордонного фестивалю – там також виступатимуть Ірина Білик, Олег Винник, а також Таїсія Повалій і MARUV, які активно гастролюють Росією.

Слов'янський базар – це музичний і мистецький фестиваль, який щорічно проводиться у Вітебську з 1992 року. Він фінансується з бюджету Білорусі та Росії, та проводиться під патронатом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Що відомо про Євробачення і ведучих?