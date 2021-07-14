Фестиваль "Славянский базар" начался сегодня, 14 июля, и продлится до 19 июля. О том, что бывшая телеведущая NewsOne Диана Панченко будет открывать событие, стало известно на ее инстаграм-странице. Что интересно, канал "Первый независимый", на котором работает журналистка, стал единственным в Украине, который будет транслировать фестиваль "Славянский базар" в прямом эфире. Зрителям покажут торжественное открытие фестиваля, которое состоится в 20:20 15 июля. Организаторы фестиваль 14 июля также проведут телемост Беларусь – Украина, где из Витебска говорить Диана Панченко и Ростислав Сухачев.

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Я еду на Славянский базар. Да, в Витебск, да, в Беларусь. Имею честь открывать фестиваль в роли ведущей вместе с коллегами из России и Беларуси. Уверена, искусство и музыка должны оставаться вне политики,

– заявила одиозная телеведущая.

"Знаю, некоторые коллеги и артисты отказались от поездки. Хотя 30 лет Украина принимала участие в фестивале, побеждала, блестала. Да, политическая ситуация изменилась. Но люди остались прежними. Именно к ним мы и едем. К людям. Я не живу в Беларуси и считаю, что не в праве давать оценку событиям в этой стране. Но я уверена – обострение отношений не принесет пользы ни нам, ни белорусам", – добавила Панченко.

В итоге телеведущая отметила, что несмотря на все, "на сцену выйдут украинские конкурсанты". "Будущее – за смелыми", – констатировала ведущая "Первого независимого".

Справка: в начале февраля СНБО ввела санкции против соратника Виктора Медведчука Тараса Козака. В тот же день телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne прекратили свое вещание. В конце февраля начал вещание телеканал "Первый независимый", учредителями которого являются сотрудники запрещенных в Украине каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина". Возглавил его Павел Егорычев, который является представителем медиагруппы Тараса Козака, который находится под санкциями в Украине.

Что известно о Диане Панченко?

С 2015 года журналистка работала на телеканале NewsOne, где неоднократно оскандаливалась. Во время блокирования деятельности канала в декабре 2017 года Панченко от имени телеканала обращалась к Петру Порошенко с требованием защитить свободу слова. В то же время ее часто критикуют за нарушения журналистских стандартов и украинофобию. В 2020 году она вошла в список "Самых влиятельных женщин Украины" по версии читателей сайта Фокус, в то время журналист издания "Детектор медиа" Ярослав Зубченко называл ее "худшим медийщиком 2020 года". В 2021 году журналиста стала ведущей пропагандистского канала "Первый независимый" и стала одним из основателей движения "Клуб защиты журналистов".

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