Після того як відомі українські шоумени відмовилися бути ведучими білоруського музичного фестивалю "Слов'янський базар", на цю роль запросили Оксану Антонюк. Вона працює в ансамблі Збройних сил України.

Організатори "Слов'янського базару" обрали вже третього ведучого урочистого відкриття фестивалю від України. На офіційному сайті оприлюднили ім'я Оксани Антонюк – режисерки-постановниці ансамблю пісні і танцю ЗСУ, яка брала участь у заході останні 20 років. Щоправда, як повідомляє "Детектора медіа", жінка дізналася про своє призначення від журналістів.

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Оксана Антонюк запевнила, що не отримувала запрошення від "Слов'янського базару", та припустила, що її ім'я вказали, аби "заявити когось від України". Наразі вона не може відповісти, чи погодиться їхати на фестиваль до Вітебська.

"Я не знаю, що буде сьогодні ввечері, не те, що буде через пів року. Все залежить від обставин, у тому числі від стану здоров'я. Враховуючи події, що відбуваються в нашій країні і в Білорусі, враховуючи політичну ситуацію, я намагаюся нічого не говорити і не планувати", – відповіла Оксана Антонюк.

Оксана Антонюк / Фото з фейсбук-сторінки

Схоже, режисерка ансамблю Збройних сил України не бачить проблеми в тому, що "Слов'янський базар" частково фінансується бюджетом Росії. Вона вважає, що "лише мистецтво здатне змінити ситуацію між народами".

Що відомо про ведучих "Слов'янського базару" від України