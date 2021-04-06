Після відмови Мірошниченка і Доманського: "Слов'янський базар" обрав нову ведучу
Після того як відомі українські шоумени відмовилися бути ведучими білоруського музичного фестивалю "Слов'янський базар", на цю роль запросили Оксану Антонюк. Вона працює в ансамблі Збройних сил України.
Джерело:сайт "Слов'янського базару"
Організатори "Слов'янського базару" обрали вже третього ведучого урочистого відкриття фестивалю від України. На офіційному сайті оприлюднили ім'я Оксани Антонюк – режисерки-постановниці ансамблю пісні і танцю ЗСУ, яка брала участь у заході останні 20 років. Щоправда, як повідомляє "Детектора медіа", жінка дізналася про своє призначення від журналістів.
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Оксана Антонюк запевнила, що не отримувала запрошення від "Слов'янського базару", та припустила, що її ім'я вказали, аби "заявити когось від України". Наразі вона не може відповісти, чи погодиться їхати на фестиваль до Вітебська.
"Я не знаю, що буде сьогодні ввечері, не те, що буде через пів року. Все залежить від обставин, у тому числі від стану здоров'я. Враховуючи події, що відбуваються в нашій країні і в Білорусі, враховуючи політичну ситуацію, я намагаюся нічого не говорити і не планувати", – відповіла Оксана Антонюк.
Оксана Антонюк / Фото з фейсбук-сторінки
Схоже, режисерка ансамблю Збройних сил України не бачить проблеми в тому, що "Слов'янський базар" частково фінансується бюджетом Росії. Вона вважає, що "лише мистецтво здатне змінити ситуацію між народами".
Що відомо про ведучих "Слов'янського базару" від України
- Спочатку шоумен Тимур Мірошниченко, який понад 10 років був ведучим музичного фестивалю, відмовився бути причетним до події, яка "цього року навряд чи може залишитись осторонь політики".
- Тоді з'явилася чутки про звільнення Мірошниченко зі "Суспільного" та його відмову від коментування Євробачення-2021. Згодом він спростував цю заяву.
- Наступним ведучим від України зробили Андрія Доманського. Проте офіційної згоди з його сторони "не було і не буде".
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