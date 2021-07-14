Фестиваль "Слов'янський базар" розпочався сьогодні, 14 липня, і триватиме до 19 липня. Про те, що колишня телеведуча NewsOne Діана Панченко відкриватиме подію, стало відомо на її інстаграм-сторінці. Що цікаво, канал "Перший незалежний", на якому працює журналістка, став єдиним в Україні, який буде транслювати фестиваль "Слов'янський базар" у прямому ефірі.

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Глядачам покажуть урочисте відкриття фестивалю, яке відбудеться о 20:20 15 липня. Організатори фестивалю 14 липня також зроблять телеміст Білорусь – Україна, де із Вітебська говоритиме Діана Панченко та Ростислав Сухачов.

Я їду на "Слов'янський базар". Так, у Вітебську, у Білорусі. Маю честь відкривати фестиваль в ролі ведучої разом з колегами з Росії та Білорусі. Впевнена, мистецтво і музика повинні залишатися поза політикою,

– заявила одіозна телеведуча.

"Знаю, деякі колеги і артисти відмовилися від поїздки. Хоча 30 років Україна брала участь у фестивалі, перемагала, блищала. Так, політична ситуація змінилася. Але люди залишилися колишніми. Саме до них ми і їдемо. До людей. Я не живу в Білорусі і вважаю, що не в праві давати оцінку подіям в цій країні. Але я впевнена – загострення відносин не принесе користі ні нам, ні білорусам", – додала Панченко.

У підсумку телеведуча зазначила, що попри все, "на сцену вийдуть українські конкурсанти". "Майбутнє – за сміливими", – констатувала ведуча "Першого незалежного".

Довідка: на початку лютого РНБО запровадила санкції проти соратника Віктора Медведчука Тараса Козака. Того ж дня телеканали "112 Україна", ZIK та NewsOne припинили своє мовлення. Наприкінці лютого розпочав мовлення телеканал "Перший незалежний", засновниками якого є співробітники заборонених в Україні каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна". Очолив його Павло Єгоричев, який є представником медіагрупи Тараса Козака, який перебуває під санкціями в України.

Що відомо про Діану Панченко З 2015 року журналістка працювала на телеканалі NewsOne, де неодноразово оскандалювалась. Під час блокування діяльності каналу у грудні 2017 року Панченко від імені телеканалу зверталася до Петра Порошенка з вимогою захистити свободу слова. Водночас її часто критикують за порушення журналістських стандартів та українофобію.



У 2020 році вона увійшла в список "Найвпливовіших жінок України" за версією читачів сайту "Фокус", в той час журналіст видання "Детектор медіа" Ярослав Зубченко називав її "найгіршим медійником 2020 року". У 2021 році журналіста стала ведучою пропагандистського каналу "Перший незалежний" та стала одним із засновників руху "Клуб захисту журналістів".

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