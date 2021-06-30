У відвертому дописі Alyona Alyona пригадала, що в попередніх стосунках вони з хлопцем "жили на її території". Тоді колишній переїхав до неї в Баришівку й, схоже, було це до виходу кліпу на трек "Рибки", який і зробив дівчину популярною. Цього разу таємничий бойфренд запрошує реперку до себе.
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Я маю переїхати до нього. Його квартира розташована далі від репетиційної бази, студії звукозапису, ресторанчиків, готової кулінарії та центральних вуличок,
– розповіла Alyona Alyona.
Однак зірку турбує не лише район, в якому вони житимуть, а й буденні питання. Вона не знає, куди подіти свої "нажитки" – вазони та листівки від фанів. Крім того, реперка побоюється, що побут зруйнує їхні стосунки, адже вони кардинально різні люди.
"Він хоче песика, а я люблю котів. Мене вічно немає вдома, а він працює вдома. Він любить простір і чисті поверхні, а в мене завжди все заставлено купою баночок та подарунками", – додала Alyona Alyona.
Разом з тим знаменитість втішена, що вони з бойфрендом зможуть "частіше бачитися, турбуватися одне про одного та створювати свою родину". Новий допис вона доповнила кумедним фото з обранцем, яке повторила за Джастіном Бібером і Гейлі Болдвін. Alyona Alyona приклала ноги коханого до обличчя, нафарбувавши йому нігті зеленим лаком.
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Що відомо про нові стосунки Alyona Alyona
- З таємничим бойфрендом реперка познайомилась після того, як три роки не мала серйозних стосунків. Невідомо, коли вони почали зустрічатися, однак у День закоханих Alyona Alyona публічно розповіла про роман.
- Артистка свідомо не показує свого бойфренда та не розсекречує ім'я бойфренда, адже він є інтернет-персоною. Хлопець вирішив не піаритися на імені коханої.
- За словами Alyona Alyona, обранець часто радує її. Він дарує прості квіти, які купує у бабусь, і готує смачні дієтичні страви.