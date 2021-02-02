Представники Євробачення в Україні обрали одну з кількох пісень гурту Go_A, яку українці зможуть почути згодом – у березні. Наразі музиканти готуватимуться до конкурсу.

Джерело: інстаграм Євробачення в Україні, СТБ

Найкращу композицію з усіх представлених гуртом Go_A обирали такі члени журі: Джамала, соліст групи The Maneken Євген Філатов, продюсер Руслан Квінта та члени правління Громадського мовлення – Ярослав Лодигін і Дмитро Хоркін.

До слова Гурт Go_A поділився, коли слід чекати нову пісню на Євробачення-2021

Есперти обрали пісню Go_A для Євробачення-2021

На відміну від попередніх років, цьогоріч Національний відбір в Україні не проходитиме, оскільки минулого року згідно з результатами відбору переміг етнофолк-гурт Go_A. На Євробачення-2020 вони повинні були їхати з піснею Solovey, але через пандемію коронавірусу конкурс скасували і всі представники країн автоматично "перенеслись" на 2021 рік, щоправда, тепер вони виступлять з новиви піснями.

Тому, згідно з новими правилами, Go_A повине був презентувати не менше двох пісень експертному журі, аби ті одноголосно обрали найкращу. Як повідомляють на інстаграм-сторінці Євробачення в Україні, гурт створив три нові пісні, які члени журі прослухали онлайн та обрали найбільш вдалу. Наразі невідомо, що це за пісня, втім, її обіцяють оприлюднити у березні 2021 року.