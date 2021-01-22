Переможці нацвідбору на Євробачення, гурт Go_A, презентував нову композицію "Шум" і кліп на неї. Новий треком вони закликали весну на київській горі Щекавиця.

Гурт Go_A презентували нову пісню й кліп

Гурт Go_A, який представить Україну на міжнародному конкурсі "Євробачення", днями потішив аудиторію новим матеріалом. Група представила композицію "Шум" та кліп на неї, який опублікували на ютуб-сторінці.

Це цікаво Гурт Go_A поділився, коли слід чекати нову пісню на Євробачення-2021

Переможці нацвідбору на Євробачення для створення нового вибухового хіта надихнулися фольклором Поліття. Гурт Go_A зняли відео на київській горі Щекавиця. Там вони "водили Шум", тобто проводили магічний обряд закликання весни, розбудження всього живого.



Обкладинка треку / Фото з інстаграму гурту

У пісні музиканти використали сопілку, яку поєднали з динамічною електронікою, дарк-техно. Саме через таке поєднання музичних інструментів жанр, у якому виконує група, називають фолктронікою.

У відеороботі члени гурту символічно постали в костюмах противірусного захисту. Вони танцювали та водили хороводи у спорядженні на горі. Тому ролик виглядав незвично, але й натхненно.

У 2021 році давня традиція набуває іншого змісту. В період локдауну та в повному споряджені – нагадуємо всім і собі про потребу людини бути в соціумі, відчувати себе частиною чогось більшого і не забувати радіти,

– написали Go_A в інстаграмі.

Дивитися відео Go_A – "Шум" онлайн: