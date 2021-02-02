Представители Евровидения в Украине выбрали одну из нескольких песен группы Go_A, которую украинцы смогут услышать позже – в марте. Сейчас музыканты будут готовиться к конкурсу.

Источник: инстаграм Евровидения в Украине, СТБ

Лучшую композицию из всех представленных группой Go_A выбирали такие члены жюри: Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

К слову Группа Go_A поделилась, когда следует ждать новую песню на Евровидение-2021

Эксперты выбрали песню Go_A для Евровидения-2021

В отличие от предыдущих лет, в этом году Национальный отбор в Украине не будет проходить, поскольку в прошлом году согласно результатам отбора победила этнофолк-группа Go_A. На Евровидение-2020 они должны были ехать с песней Solovey, но из-за пандемии коронавируса конкурс отменили и все представители стран автоматически "перенеслись" на 2021 год, правда, теперь они выступят с новыми песнями.

Поэтому, согласно новым правилам, Go_A должен был представить не менее двух песен экспертному жюри, чтобы те единогласно выбрали лучшую. Как сообщается на инстаграм-странице Евровидения в Украине, группа создала три новые песни, которые члены жюри прослушали онлайн и выбрали самую удачную. Пока неизвестно, что это за песня, впрочем, ее обещают обнародовать в марте 2021 года.