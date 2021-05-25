Жодної драми не було, – Надя Дорофєєва прокоментувала розлучення Позитива

Місяць тому ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив оголосив про розлучення з дружиною Анною Андрійчук. Його колишня колега Надя Дорофєєва розповіла, що дізналася про розрив значно раніше.
Експодружжя музиканта Позитива та дизайнерки і подруги Насті Каменських Анни Андрійчук не розкриває дату офіційного розлучення. Однак, судячи з заяв колишніх, розрив відбувся давно. Однією з перших про це дізналася Надя Дорофєєва як близька подруга співака.
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Сольна артистка зауважила, що Позитив і Анна, які зустрічалися з юності, дорослішали і досягали успіху разом, тому завершення спільного життєвого етапу було болісним для них обох.
Звичайно, зараз вже жодної драми не було. Це рішення в будь-якому випадку було важким для них обох, я впевнена,
– поділилася Надя Дорофєєва.
Що відомо про розлучення Позитива:
- Наприкінці квітня Позитив заявив, що розлучився з дружиною після семи років подружнього життя. Тоді він заявив, що жодних інших заяв робити не буде, адже їм треба "поговорити з усіма і з самими собою".
- Натомість Анна Андрійчук розповіла про розлучення в шоу Насті Каменських "Девочки рулят", яке вони знімали в Мексиці. Дизайнерка заявила, що їй було боляче прийняти те, що вони більше не чоловік і дружина.
- Хоч Позитив не є прихильником хайпу, на публічну заяву ексдружини він відреагував спокійно. Як з'ясувалося, оголошення про розставання вони заздалегідь узгодили. Зараз вони добре спілкуються і не тримають образу одне на одного. Наприклад, колишні бачилися на святкуванні 40-річчя Потапа.