Жодної драми не було, – Надя Дорофєєва прокоментувала розлучення Позитива

Місяць тому ексучасник гурту "Время и Стекло" Позитив оголосив про розлучення з дружиною Анною Андрійчук. Його колишня колега Надя Дорофєєва розповіла, що дізналася про розрив значно раніше.

Експодружжя музиканта Позитива та дизайнерки і подруги Насті Каменських Анни Андрійчук не розкриває дату офіційного розлучення. Однак, судячи з заяв колишніх, розрив відбувся давно. Однією з перших про це дізналася Надя Дорофєєва як близька подруга співака.

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Сольна артистка зауважила, що Позитив і Анна, які зустрічалися з юності, дорослішали і досягали успіху разом, тому завершення спільного життєвого етапу було болісним для них обох.

Звичайно, зараз вже жодної драми не було. Це рішення в будь-якому випадку було важким для них обох, я впевнена,

– поділилася Надя Дорофєєва.

Що відомо про розлучення Позитива: