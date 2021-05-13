Український артист поділився, що неодноразово обговорював тему розлучення зі своєю колишньою дружиною та як це подати світові. Тому вдвох узгодили те, що про їхнє розставання Анна оголосить в одному з випусків шоу Насті Каменських "Девочки рулят".

До слова Офіційно: Позитив з "Время и Стекло" розлучився з дружиною

"Вона мене звичайно ж попередила, в тому, що "я збираюся це зробити ось так". Я не зовсім прихильник хайпу і таких речей. Це дійсно був дуже милий випуск і мені він дуже сподобався. Аня мені розповіла, про що вона буде говорити. Мені не варто було щось додавати, бо вона все сказала правильно. Це наша загальна думка така", – прокоментував Позитив.

Чоловік також розповів, що навіть після завершення шлюбу їм довелось зберегти теплі стосунки. Вони продовжують спілкуватись та підтримувати зв'язок, оскільки мають багато спільних друзів. Зокрема, Настю Каменських, яка є дружиною "шефа" Позитива – Потапа, а також подругою Анни Завгородньої.

Чи має Позитив новий роман?

У розмові з журналістами виконавець додав, що наразі холостякує.