Восени минулого року Надя Дорофєєва стала сольною співачкою, відомою тепер як DOROFEEVA, і відтоді самостійно визначає власний імідж. Так, з гардеробу зірки швидко зникло взуття на високих підборах. Навесні вона з'являлася на публіці переважно в масивних чоботах на грубій підошві, зокрема на церемонії нагородження Viva Awards 2021.

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Як пояснила артистка, у взутті без підборів вона виглядає дорожче та сексуальніше. Це вдалося з'ясувати після експерименту, який провели під час її живого виступу.

У мене було два костюми вже в сольному проєкті – на підборах і без. Так от коли я танцюю без, виглядаю сексуальніше, і більше фідбеку від чоловіків,

– розповіла Надя Дорофєєва.

На вибір знаменитості повпливали й травми, які вона отримала на "Танцях з зірками". Чотири роки тому Надя Дорофєєва виступала з Євгеном Котом і виборола срібло, поступившися перемогою Наталії Могилевській.

"Після "Танців з зірками" в мене залишилась тріщина менісків. Раз в сезон мені доводиться робити ін'єкції в коліна, які не дуже приємні. Тому я намагаюся на всіх заходах бути без підборів, щоб берегти коліна", – додала співачка.