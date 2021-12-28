Життя нічому не вчить, – Alyona Alyona обікрали в Києві
Джерело:інстаграм Alyona Alyona
Відома українська реперка Alyona Alyona стала жертвою крадіїв. У зірки витягли з рюкзака гаманець.
Успішна виконавиця Alyona Alyona розповіла про інцидент, що стався з нею зранку 28 грудня. У Києві зірка стала жертвою крадіїв.
Цікаво Планую зникнути на деякий час, – де і з ким Alyona Alyona проведе новорічні свята
Alyona Alyona пограбували
Реперка розповіла, що у неї з рюкзака витягнули гаманець. Там були банківські картки зірки. Alyona Alyona не повідомила, чи мала вона у гаманці готівку й інші дорогоцінні речі.
Ось такий раночок. Рік тому також гаманець витягли. Щось мене життя нічому не вчить,
– прокоментувала ситуацію Alyona Alyona.
Та згодом одна з підписників написала виконавиці про те, що її гаманець начебто знайшли на Дорогожичах. Завдяки банківським карткам і вдалося повідомити про це саму Alyona Alyona.
Alyona Alyona пограбували / Скриншот з інстаграм-сторіз зірки
Хто з зірок ставав жертвою грабіжників
- Співачка Ірина Федишин стала жертвою автокрадіїв. Невідомі обікрали елітний автомобіль зірки – Porsche Cayenne, й поцупили фари та бокові дверцята.
- Анна Трінчер зізнавалась, що в неї поцупили 7 тисяч гривень під час поїздки Укрзалізницею. За словами блогерки, все сталося у закритому купе, тож у цьому нібито винні працівники.
- З Lida Lee також траплявся інцидент у столиці, щоправда, крадіжки таки вдалось уникнути. У зірки мало не вкрали телефон.