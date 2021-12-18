Де Alyona Alyona проведе новорічні свята

Майже рік 30-річна реперка зустрічається з блогером-початківцем Денисом. Схоже, цей роман так захопив Alyona Alyona, що вона готова відмовитися від новорічних корпоративів, подвійних гонорарів і гайнути з коханим у Стамбул.

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Якщо плани не зміняться, поїдемо десь на новорічні свята за кордон. Думаю, що це буде Стамбул, хочеться побачити це велике, гарне місто,

– поділилась Alyona Alyona.

До слова, ця подорож не стане для пари першою. Раніше вони відпочивали в Єгипті, Туреччині, а у жовтні літали у Фінляндію. Так, артистка мріє про чергову романтичну відпустку за кордоном.

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Ба більше, 19 грудня вона планує востаннє в 2021 році вийти на велику сцену. Після сольника в Києві Alyona Alyona хоче "зникнути" до весни. Щоправда, зірка не розсекретила, чому присвятить цей час.

"Я планую на деякий час зникнути з концертами, і повернутися вже, напевно, аж по весні", – зізналась реперка.