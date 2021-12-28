Успешная исполнительница Alyona Alyona рассказала об инциденте, произошедшем с ней утром 28 декабря. В Киеве звезда стала жертвой воров.

Интересно Планирую исчезнуть на некоторое время, – где и с кем Alyona Alyona проведет новогодние праздники

Alyona Alyona ограбили

Рэперка рассказала, что у нее из рюкзака вытащили кошелек. Там были банковские карты звезды. Alyona Alyona не сообщила, были ли у нее в кошельке наличные и другие драгоценные вещи.

Вот такое утро. Год назад также кошелек вытащили. Что-то меня жизнь ничему не учит,

– прокомментировала ситуацию Alyona Alyona.

Но впоследствии одна из подписчиков написала исполнительнице о том, что ее кошелек якобы нашли на Дорогожичах. Благодаря банковским картам и удалось сообщить об этом самой Alyona Alyona.

Alyona Alyona ограбили / Скриншот из инстаграм-сториз звезды

Кто из звезд становился жертвой грабителей