Успешная исполнительница Alyona Alyona рассказала об инциденте, произошедшем с ней утром 28 декабря. В Киеве звезда стала жертвой воров.
Интересно Планирую исчезнуть на некоторое время, – где и с кем Alyona Alyona проведет новогодние праздники
Alyona Alyona ограбили
Рэперка рассказала, что у нее из рюкзака вытащили кошелек. Там были банковские карты звезды. Alyona Alyona не сообщила, были ли у нее в кошельке наличные и другие драгоценные вещи.
Вот такое утро. Год назад также кошелек вытащили. Что-то меня жизнь ничему не учит,
– прокомментировала ситуацию Alyona Alyona.
Но впоследствии одна из подписчиков написала исполнительнице о том, что ее кошелек якобы нашли на Дорогожичах. Благодаря банковским картам и удалось сообщить об этом самой Alyona Alyona.
Alyona Alyona ограбили / Скриншот из инстаграм-сториз звезды
Кто из звезд становился жертвой грабителей
- Певица Ирина Федишин стала жертвой автоворов. Неизвестные обокрали элитный автомобиль звезды – Porsche Cayenne, и украли фары и боковые дверцы.
- Анна Тринчер признавалась, что у нее украли 7 тысяч гривен во время поездки на Укрзализныце. По словам блогерки, все произошло в закрытом купе, так что в этом якобы виноваты работники.
- С Lida Lee также случался инцидент в столице, правда, кражи все-таки удалось избежать. У звезды едва не украли телефон.