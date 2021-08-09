4 серпня Меган Маркл виповнилося 40 років. З нагоди дня народження доньки Томас Маркл ще раз спробував примиритися з нею. Він надіслав дружині принца Гаррі великий букет троянд.

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Як Меган Маркл відреагувала на подарунок батька

Томас Маркл відправив іменинниці дюжину червоних троянд та дві жовтих – вони нібито символізували його онуків, Арчі та новонароджену Лілібет Діану.

Також батько Меган поклав туди записку: "Бажаю вам щасливого дня народження та яскравих днів".

Та Маркл повністю проігнорувала подарунок батька і ніяк йому не відповіла. Томас згодом зазначив, що розуміє, чому донька не подякувала за букет. Однак висловився, що хоче брати участь у житті онуків. Зокрема, через це він хоче подати на зятя і його дружину в суд.

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