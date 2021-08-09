4 серпня Меган Маркл виповнилося 40 років. З нагоди дня народження доньки Томас Маркл ще раз спробував примиритися з нею. Він надіслав дружині принца Гаррі великий букет троянд.
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Як Меган Маркл відреагувала на подарунок батька
Томас Маркл відправив іменинниці дюжину червоних троянд та дві жовтих – вони нібито символізували його онуків, Арчі та новонароджену Лілібет Діану.
Також батько Меган поклав туди записку: "Бажаю вам щасливого дня народження та яскравих днів".
Та Маркл повністю проігнорувала подарунок батька і ніяк йому не відповіла. Томас згодом зазначив, що розуміє, чому донька не подякувала за букет. Однак висловився, що хоче брати участь у житті онуків. Зокрема, через це він хоче подати на зятя і його дружину в суд.
Конфлікт Меган Маркл з батьком: коротко
- Ще перед весіллям Меган Маркл з принцом Гаррі Томас неодноразово втрапляв у скандали. Він надсилав фото пари таблоїдам, а також "злив" особистий лист доньки пресі.
- Це обурило ексакторку, тому вона досі налаштована категорично проти свого батька. Меган заявляла, що більше не матиме відносин з ним, а також не знайомитиме сина з дідусем.
- У скандальному інтерв'ю подружжя Опрі Вінфрі Маркл розповіла, що не розуміє, як батько міг навмисне робити їй боляче. Тоді вона зізналась, що сумує через втрату тата, дитини й свого імені.
- Сам Томас Маркл наголосив, що неодноразово вибачався перед зірковою донькою та шкодує про свої вчинки. Він додав, що продовжує спілкуватися зі ЗМІ, щоб достукатися до Меган.