Иск против члена королевской семьи Вирджиния Джуффре подала в понедельник, 9 августа. Дело будут рассматривать в Федеральном суде Манхэттена, когда с момента содеянного прошло два десятилетия. Дело в том, что последние пять лет советники принца Эндрю делали все для того, чтобы избежать суда.

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В иске женщина утверждает, что принц Эндрю трижды издевался над ней, когда ей не исполнилось 18 лет:

к половому акту с сыном королевы Елизаветы II ее вынудили в лондонском доме Гислейн Максвелл – партнерши сексуального преступника Джеффри Эпштейна;

сексуальное насилие со стороны принца Эндрю повторилось в поместье Эпштейна в Нью-Йорке;

третий случай произошел на частном острове, который принадлежал сексуальному преступнику.

Отметим, Вирджиния Джуффре ссылается на Нью-Йоркский закон о жертвах детей. Он разрешил людям, которые в несовершеннолетнем возрасте подверглись жестокому обращению, подавать в суд на предполагаемых обидчиков.

"В нашей стране ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом, и ни один человек, каким бы слабым и беспомощным он ни был, не может быть лишен защиты закона", – заявила Вирджиния Джуффре.

Я считаю принца Эндрю ответственным за то, что он со мной сделал. Влиятельные и богатые не освобождаются от ответственности за свои поступки,

– добавила американка.



Принц Эндрю и Вирджиния Джуффре / Фото NBC News