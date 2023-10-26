Провокація, – продюсер Олі Полякової прокоментував кліп "Жадана і Собак" та Христини Соловій
Джерело:Слава Дьомін
Останній місяць український шоубізнес сповнений різними скандалами. Так, відбулося два масштабних весілля, які обурили мережу. Окрім цього, гучною стала прем'єра спільної пісні гурту "Жадан і Собаки" та Христини Соловій через знімання кліпу в церкві.
Михайло Ясинський, яки є продюсером Олі Полякової, вже висловився про весілля у Львові, на якому виступила співачка. Тепер же він прокоментував реліз треку рок-гурту та української виконавиці.
До теми Після критики через кліп: Жадан і Соловій висловились про їхній спільний трек "Серце"
Продюсер Полякової висловився про кліп Жадана і Соловій
На думку Михайла Ясинського, Сергій розумів до чого можуть призвести знімання відеороботи в церкві.
Виглядає це все, як чиста маркетингова провокація. Принаймні для мене,
– сказав продюсер.
Водночас він вважає, що людина, яка давала згоду знімати кліп у храмі повинна була дізнатися подробиці про відео, процес зйомок і вона б мали відповідати за це, а не артисти.
"Людина, яка працює в церкві, піар-менеджер, команда, як їм не соромно? Чому цей шквал негативу не йде на людей, які відповідальні за те, пускати їх знімати в храм чи не пускати", – зауважив Ясинський
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Кліп на пісню "Серце": що відомо
- Відомий гурт "Жадан і Собаки" об'єднав зусилля з Христиною Соловій і випустив пісню під назвою "Серце". Цей трек, розповідає про історію кохання двох сміливих людей.
- Примітно, що одним із місць зйомок кліпу артисти обрали церкву святого Андрія Первозванного, що знаходиться у Львові. Крім того, варто зазначити, що концепція цієї відеороботи була придумана Сергієм Жаданом.
- Згодом після публікації відеороботи отці УГКЦ звернулися до музикантів, щоб ті видалили кліп, оскільки він суперечить цінностям церкви, адже у відео поцілувалися двоє дівчат.
- Водночас співак зауважив, що церква у кліпі постала метафорою певного суспільного переконання і загалом громадської думки.