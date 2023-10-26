Михайло Ясинський, яки є продюсером Олі Полякової, вже висловився про весілля у Львові, на якому виступила співачка. Тепер же він прокоментував реліз треку рок-гурту та української виконавиці.

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Продюсер Полякової висловився про кліп Жадана і Соловій

На думку Михайла Ясинського, Сергій розумів до чого можуть призвести знімання відеороботи в церкві.

Виглядає це все, як чиста маркетингова провокація. Принаймні для мене,

– сказав продюсер.

Водночас він вважає, що людина, яка давала згоду знімати кліп у храмі повинна була дізнатися подробиці про відео, процес зйомок і вона б мали відповідати за це, а не артисти.

"Людина, яка працює в церкві, піар-менеджер, команда, як їм не соромно? Чому цей шквал негативу не йде на людей, які відповідальні за те, пускати їх знімати в храм чи не пускати", – зауважив Ясинський

Подкаст "Слава Ясинському": дивіться відео онлайн

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