Михаил Ясинский, который есть продюсером Оли Поляковой, уже высказался о свадьбе во Львове, на которой выступила певица. Теперь он прокомментировал релиз трека рок-группы и украинской исполнительницы.
К теме После критики через клип: Жадан и Соловой высказались об их совместном треке "Сердце"
Продюсер Поляковой высказался о клипе Жадана и Соловий
По мнению Михаила Ясинского, Сергей понимал, к чему может привести съемка видеоработы в церкви.
Выглядит это все как чистая маркетинговая провокация. По крайней мере, для меня,
– сказал продюсер.
В то же время он считает, что человек, который давал согласие снимать клип в храме, должен был узнать подробности о видео, процессе съемок и он должен отвечать за это, а не артисты.
"Человек, который работает в церкви, пиар-менеджер, команда, как им не стыдно? Почему этот шквал негатива не идет на людей, ответственных за то, пускать их снимать в храм или не пускать", — заметил Ясинский.
Подкаст "Слава Ясинскому": смотрите видео онлайн
Клип на песню "Сердце": что известно
- Известная группа "Жадан и Собаки" объединила усилия с Кристиной Соловий и выпустила песню под названием "Сердце". Этот трек рассказывает об истории любви двух смелых людей.
- Примечательно, что одним из мест съемок клипа артисты выбрали церковь святого Андрея Первозванного во Львове. Кроме того, следует отметить, что концепция этой видеоработы была придумана Сергеем Жаданом.
- Впоследствии после публикации клипа отцы УГКЦ обратились к музыкантам, чтобы те удалили его, поскольку он противоречит ценностям церкви, ведь в видео поцеловались две девушки.
- В то же время певец отметил, что церковь в клипе стала метафорой определенного общественного убеждения и общественного мнения.