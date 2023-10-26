Михаил Ясинский, который есть продюсером Оли Поляковой, уже высказался о свадьбе во Львове, на которой выступила певица. Теперь он прокомментировал релиз трека рок-группы и украинской исполнительницы.

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По мнению Михаила Ясинского, Сергей понимал, к чему может привести съемка видеоработы в церкви.

Выглядит это все как чистая маркетинговая провокация. По крайней мере, для меня,

– сказал продюсер.

В то же время он считает, что человек, который давал согласие снимать клип в храме, должен был узнать подробности о видео, процессе съемок и он должен отвечать за это, а не артисты.

"Человек, который работает в церкви, пиар-менеджер, команда, как им не стыдно? Почему этот шквал негатива не идет на людей, ответственных за то, пускать их снимать в храм или не пускать", — заметил Ясинский.

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