Крім того, українці звернули увагу на весільний торт наречених. За чутками він коштував близько 100 тисяч гривень. Втім, продюсер Полякової запевнив, що це неправда, оскільки кондитерський виріб майже повністю був пластиковий, а лише верхня частина справжня.

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Ясинський про торт на скандальному весіллі

Я знаю, наприклад, від одного артиста, який був там, що торт цей пластиковий, а справжній торт там був тільки на вершині. Мені не дуже це цікаво, але думаю, що людям, які обурені, цікаво було б дізнатися, що там насправді відбувалося,

– поділився продюсер.

Що Ясинський думає про "лакшері" весілля

Перш за все продюсер зауважив, що молодята не мали морального права робити настільки масштабне свято. Втім, навіть попри повномасштабне вторгнення багаті люди в Україні як були, так і досі є, тому, за словами Ясинського, пишні гуляння й відбуваються. Вони заробляють ці гроші різними способами й це, як зауважив Михайло, правда життя від якої люди стараються заховатися. Тож чоловік вважає, що не весілля зашквар, а наша економіка і наша свідомість — це зашквар.

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Скільки Олі Поляковій заплатили за виступ на весіллі у Львові

У нещодавній заяві продюсера виконавиці стало відомо, що Оля Полякова отримала гонорар, який перевищив 10 000 доларів, але не є меншим ніж 25 000 доларів.

Однак важливо зазначити, що більша частина цього доходу спрямовується на команду та фонд співачки.

Крім того, продюсер поділився, що на концерті 26 жовтня в Києві виконавиця розкриє подробиці щодо свого гонорару та його розподілу.

"Люди кажуть, що я виправдовуюся, ні, я хочу пояснити природу певних процесів. Це не 25 і це не 10. Більша частина йде на роботу команди та в фонд артиста. Якщо Оля заробила 4−5 тисяч доларів, то було б добре. Куди вона їх витратила, ми побачимо на концерті", — зазначив Михайло Ясинський.