"Згоріло все": Сашко Положинський потрапив під обстріл на фронті

Ще в лютому Сашко Положинський підписав контракт зі ЗСУ, а кілька тижнів тому поїхав на фронт. Його батальйон вибрався з гарячої точки, але потрапив під ворожий обстріл. У бійців згоріли всі речі.

50-річний Олександр Положинський служить у лавах 47-го окремого батальйону ЗСУ. Днями він з побратимами повернувся з фронту. На щастя, всі вони вийшли злагоджено, організовано, ніхто не постраждав, але під час російської атаки згорів автомобіль з їхніми речами. Тож бійців треба перекомплектувати.

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У Положинського на фронті згоріли всі речі

У мене та ще в багатьох хлопців згоріло все, в інших – лише частина речей. Лишився лише з тим, що було на мені. Майже все, подароване вами на день народження, і купа інших приємних, важливих і корисних речей, на жаль, пішли попелом,

– зізнався Олександр Положинський.

Згоріли не лише особисті речі, їхня техніка – автомобілі та генератори – теж добряче постраждала: "Щось знищене, щось виведене з ладу, щось тримається з останніх сил". Тому колишній лідер гурту "Тартак" попросив шанувальників про допомогу.

"На своїх рахунках зберіг ще чимало надісланих вами раніше коштів, але їх усіх і близько не вистачить, щоби покрити зараз усі потреби – мої особисті та всього підрозділу", – звернувся Положинський до підписників, а реквізити залишив у коментарях.

Те, що залишилося від авто з речами батальйону Сашка Положинського / Фото з фейсбуку музиканта

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Зірки у ЗСУ воюють по-справжньому

Раніше лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя розвіяв міф, що в зірок на службі є привілеї. Він зізнався, що вони такі самі солдати, як і інші – хоч і бігають красиві у формі, але всі "пристріляні, биті, виконують свою роботу як один". Співак також додав, що присягу ЗСУ складає не тільки зірковий бомонд, а й бізнесмени, мільйонери, власники заводів.

розвіяв міф, що в зірок на службі є привілеї. Він зізнався, що вони такі самі солдати, як і інші – хоч і бігають красиві у формі, але всі "пристріляні, биті, виконують свою роботу як один". Співак також додав, що присягу ЗСУ складає не тільки зірковий бомонд, а й бізнесмени, мільйонери, власники заводів. Телеведучий Даніель Салем узагалі отримав контузію і втратив слух на ліве вухо під час бойового виходу на Миколаївщині. Того дня, 16 червня, росіяни "почали закидати їх всім, чим можна", а четверо наших захисників отримали поранення.

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