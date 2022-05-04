Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилась думками стосовно громадян країни-агресора. Зірка вважає, через кілька років вони будуть каятися за підтримку війни та своє мовчання.

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Маша Єфросиніна вважає, що росіяни розкаються

"Я перестала звертатися до росіян із проханням розплющити очі. Тепер я скажу: "Та йдіть до біса". З радістю скажу: "Я попереджала, я просила, а тепер подзвоніть завтра або в жовтні, якщо захочете розкаятися", – розповіла Маша Єфросиніна.

Телеведуча переконана в тому, що росіяни розкаються. Все тому, що їм притаманна "моральна та ментальна деградація". Зірка вважає, що у них немає гідності та совісті, тому вони будуть підлаштовуватися під ситуацію.

Ти можеш як у дупу поцілувати Путіна, бо тобі за свою дуже боязно, так і згодом іти до того, кого проклинав і називав "нациком", п'яти цілувати. Ось почуйте і згадаєте мої слова – вони ще будуть розкаюватися,

– заявила Єфросиніна.

Нагадаємо, свої звернення Маша Єфросиніна робила російською мовою, коли ще зверталась до росіян. Вона пояснювала, що не говорила українською не тільки тому, щоб донести свої слова до більшої аудиторії, а й тому, що не вміє перекладати емоції.

Маша Єфросиніна про російських зірок

Телеведуча часто міркує про російських знаменитостей – як тих, хто підтримує війну, так і тих, хто боїться про неї говорити.