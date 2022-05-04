Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилась думками стосовно громадян країни-агресора. Зірка вважає, через кілька років вони будуть каятися за підтримку війни та своє мовчання.
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Маша Єфросиніна вважає, що росіяни розкаються
"Я перестала звертатися до росіян із проханням розплющити очі. Тепер я скажу: "Та йдіть до біса". З радістю скажу: "Я попереджала, я просила, а тепер подзвоніть завтра або в жовтні, якщо захочете розкаятися", – розповіла Маша Єфросиніна.
Телеведуча переконана в тому, що росіяни розкаються. Все тому, що їм притаманна "моральна та ментальна деградація". Зірка вважає, що у них немає гідності та совісті, тому вони будуть підлаштовуватися під ситуацію.
Ти можеш як у дупу поцілувати Путіна, бо тобі за свою дуже боязно, так і згодом іти до того, кого проклинав і називав "нациком", п'яти цілувати. Ось почуйте і згадаєте мої слова – вони ще будуть розкаюватися,
– заявила Єфросиніна.
Маша Єфросиніна про російських зірок
Телеведуча часто міркує про російських знаменитостей – як тих, хто підтримує війну, так і тих, хто боїться про неї говорити.
- Наприклад, зірка вважає, що Ксенія Собчак перестала підтримувати Україну й виступати проти війни тому, що злякалась за свої статки.
- Маша Єфросиніна назвала трупом та нікчемою російського коміка Нурлана Сабурова, який знищив свою репутацію жартом про місячні.
- Також ведуча розповідала про Філіпа Кіркорова, який випрошував ролі в кіно у Володимира Зеленського, а тепер просить звільнити колабораціоніста Медведчука, але не згадує про українців.